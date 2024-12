Trân Thanh Mân rencontre le dirigeant de l’United Overseas Bank

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré ce lundi 2 décembre le vice-président et directeur général de l’United Overseas Bank (UOB), Wee Ee Cheong, dans le cadre de sa visite officielle à Singapour.

Appréciant les activités d'investissement de l’UOB au Vietnam depuis 1993, le président de l'AN a déclaré que le Vietnam accordait la priorité au développement de la finance verte, de la haute technologie, des énergies renouvelables et de l'énergie verte, qui constituent les points forts de Singapour.

Il a affirmé que le Vietnam était toujours prêt à créer des conditions favorables aux entreprises étrangères, dont l’UOB, pour qu'ils puissent développer leurs activités d'investissement dans ces domaines.

Mentionnant que le Vietnam étudiait la création de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, le chef de l’organe législatif du Vietnam a déclaré que le Vietnam souhaitait tirer les leçons des expériences de nombreux pays sur ce modèle, dont Singapour.

De son côté, Wee Ee Cheong a souligné que le Vietnam figurait toujours parmi les principaux marchés sur lesquels l'UOB souhaite établir des relations de coopération et d'investissement à long terme.

Il a fait savoir qu'en tant que seule banque singapourienne opérant au Vietnam, l'UOB souhaite accroître encore sa présence en ouvrant une succursale à Hô Chi Minh-Ville, l'un des principaux centres financiers du Vietnam à l'avenir. L'objectif est de continuer à financer les entreprises d'investissement étrangères qui ont fait et feront des affaires au Vietnam, contribuant ainsi à créer de nombreux emplois pour les travailleurs.

Il a espéré que l’UOB continuera à recevoir le soutien du Parti, de l'État, en particulier de l'AN du Vietnam, dans le processus de promotion et d'expansion des activités d'investissement et de faire des affaires de manière efficace et réussie au Vietnam.

