Le président de l’Assemblée nationale rencontre des Vietnamiens de Singapour

Dans le cadre de leur visite officielle à Singapour, dans la soirée du 1 er décembre, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga, et la délégation de haut niveau de l'Assemblée nationale les accompagnant, ont rencontré du personnel des représentations du Vietnam et des membres de la communauté vietnamienne à Singapour.

>> Le Vietnam renforce ses relations d'amitié et de coopération avec Singapour et Japon

>> Le président de l’Assemblée nationale et son épouse partent pour Singapour et le Japon

>> Le président de l'Assemblée nationale arrive à Singapour

Photo : VNA/CVN

Selon l'ambassadeur vietnamien à Singapour, Mai Phuoc Dung, la communauté vietnamienne à Singapour compte actuellement plus de 25.000 personnes et constitue une passerelle entre les deux pays et est très appréciée par Singapour.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que cette visite visait à promouvoir l’élévation des relations bilatérales entre le Vietnam et Singapour au niveau de partenariat stratégique global en 2025, rappelant le développement stable de la coopération bilatérale, notamment dans l’économie.

En effet, Singapour est le quatrième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN. Avec environ 3.800 projets, d'un investissement total accumulé de plus de 81 milliards d'USD, Singapour se classe actuellement au deuxième rang parmi les 145 pays et territoires investissant au Vietnam.

S’agissant de la situation du Vietnam, le président de l'Assemblée nationale a déclaré que la croissance du PIB pour l'ensemble de l'année était estimée à 7%.

Actuellement, le pays prépare activement les conditions nécessaires à l'organisation réussie du XIVe Congrès national du Parti, qui marquera également le début d'une nouvelle ère, celle du progrès national, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Appréciant le rôle de la communauté vietnamienne à Singapour dans la promotion de l’amitié et de la coopération globale entre le Vietnam et Singapour, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que la politique constante du Parti et de l'État était toujours de prendre soin de la communauté vietnamienne à l'étranger - partie indissociable du peuple vietnamien.

L'Assemblée nationale et le gouvernement perfectionnent des documents juridiques dans le but de créer des conditions propices à la communauté vietnamienne à l’étranger, y compris les deuxième et troisième générations, a-t-il indiqué.

Le président de l'Assemblée nationale a proposé que l'ambassade du Vietnam à Singapour continue de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne dans ce pays, et d’œuvrer pour contribuer à approfondir les relations Vietnam - Singapour.

VNA/CVN