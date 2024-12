Prioriser la croissance pour créer un tremplin pour que le Vietnam entre dans une nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

Le PM a déclaré que les autorités de tous les niveaux, les secteurs et les localités avaient adopté de manière décisive, flexible et efficace des mesures dans différents domaines, ajoutant qu’ils avaient su concilier croissance économique et stabilité macroéconomique, maîtrise de l'inflation et préservation des équilibres fondamentaux de l'économie.

Parallèlement, une attention particulière est portée au développement socioculturel, à la lutte contre les conséquences des catastrophes naturelles, au renforcement de la défense et de la sécurité nationales, à la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage, et à l'intensification des relations extérieures ainsi que l'intégration dans le monde.

Le Premier ministre a salué les progrès remarquables réalisés au cours des onze premiers mois de l'année. Les 15 principaux objectifs devraient être atteints ou dépassés, en particulier l'objectif de croissance.

Avec une croissance annuelle estimée à plus de 7%, le Vietnam se distinguera par une performance économique exceptionnelle, se positionnant parmi les pays affichant les taux de croissance les plus élevés au niveau régional et mondial. Cette croissance soutenue s'accompagne de la stabilité macroéconomique, l'inflation restant au-dessous de 4%.

Photo : VNA/CVN

À la fin du mois de novembre, le commerce extérieur total est estimé à environ 715 milliards d'USD, soit une augmentation de 15,3%, avec un excédent de plus de 23 milliards d'USD. Le total de l'ensemble de l'année devrait atteindre un record de 807,7 milliards d'USD. Le Vietnam figure par ailleurs parmi les 15 premiers pays en développement en matière d'attraction d’investissements directs étrangers (IDE).

Malgré ces résultats positifs, le Premier ministre a alerté sur des "goulots d'étranglement", appelant à un esprit de réforme à tous les échelons, à une détermination sans faille, à des efforts soutenus et à une mise en œuvre agile et efficace.

Le Premier ministre a souligné que 2025 serait une année importante pour accélérer les progrès, surmonter les obstacles et maximiser les résultats du plan quinquennal 2021-2025. Plus précisément, le Vietnam vise un taux de croissance du PIB d'environ 6,5 à 7%, un PIB par habitant d'environ 4.900 USD, une augmentation moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) d'environ 4,5%...

Le chef du gouvernement a souligné l’importance d’un taux de croissance ambitieux de 8% pour dynamiser la réalisation du plan 2021-2030.

En énumérant plusieurs groupes de tâches et de solutions clés pour atteindre les objectifs, il a d’abord insisté sur la nécessité de perfectionner le cadre institutionnel, de rationaliser l’appareil et d’améliorer son efficacité et son efficience, et de mettre en place des mécanismes et des politiques suffisamment solides pour que les cadres pensent grand, agissent avec audace et osent assumer la responsabilité pour les intérêts communs.

Deuxièmement, il est nécessaire de continuer à donner la priorité à la promotion de la croissance liée au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation, à la garantie de grands équilibres économiques avec des excédents élevés, et au maintien et à l’accélération de la croissance à environ 8%.

Le troisième groupe de solutions vise à optimiser l'utilisation des ressources sociales, tandis que le quatrième axe porte sur le développement d'infrastructures stratégiques.

Le cinquième groupe de solutions vise à sécuriser l'approvisionnement en électricité, pour répondre aux besoins présents et futurs.S

Sixièmement, il a souligné la nécessité d'intensifier la lutte contre la corruption, d'éradiquer les pratiques malsaines et de mettre un terme au gaspillage des deniers publics.Le septième axe vise à développer la culture, à renforcer la sécurité sociale et lutter contre les catastrophes naturelles et le changement climatique.

En évoquant les dernières solutions, mais non les moindres, le Premier ministre a souligné l'importance d'assurer la stabilité politique, de défendre fermement l'indépendance nationale, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, et de favoriser les relations extérieures et l'intégration internationale.

VNA/CVN