Le secrétaire général de l'ONU condamne fermement l'attaque qui a coûté la vie à un soldat français dans le Sud du Liban

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a fermement condamné samedi 18 avril l'attaque qui a coûté la vie à un soldat français de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) et en a blessé trois autres plus tôt le même jour, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Les attaques contre les soldats de la paix doivent cesser. Elles constituent de graves violations du droit international humanitaire et de la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité et peuvent constituer des crimes de guerre", indique le communiqué publié par le porte-parole Stéphane Dujarric.

M. Guterres a réitéré son appel à tous les acteurs pour qu'ils respectent leurs obligations en vertu du droit international, garantissent la sécurité du personnel des Nations unies et l'inviolabilité des biens et des actifs de l'ONU, et respectent la liberté de mouvement de la FINUL, précise le communiqué.

"Toutes les attaques contre les soldats de la paix doivent faire l'objet d'une enquête rapide, et les responsables doivent effectivement être poursuivis et rendre des comptes", a-t-il ajouté.

Le communiqué note que, selon une première évaluation de la FINUL, les soldats de la paix ont essuyé des tirs provenant d'acteurs non étatiques, présumés être du Hezbollah, alors qu'ils enquêtaient sur un endroit où des engins explosifs improvisés auraient été placés sur une route entre deux positions des Nations unies dans la zone d'opérations de la FINUL dans le Sud du Liban.

Il s'agit du troisième incident survenu ces dernières semaines ayant entraîné la mort de membres des forces de maintien de la paix de la FINUL, et cela malgré une cessation des hostilités d'une durée de dix jours annoncée le 16 avril, indique le communiqué, qui exhorte tous les acteurs à respecter la trêve et le cessez-le-feu.

"Le secrétaire général présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du casque bleu décédé, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la République française. Il souhaite un prompt et complet rétablissement aux casques bleus blessés", indique le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN