Le chef de l'OTAN écarte les craintes d'un retrait américain

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a écarté les inquiétudes concernant un éventuel retrait des États-Unis de l'alliance lors d'une interview parue samedi 18 avril.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une interview accordée au journal allemand WELT AM SONNTAG, M. Rutte a déclaré qu'il ne voyait pas les États-Unis quitter l'OTAN, mais a souligné la nécessité d'une Europe plus forte au sein d'une alliance plus forte.

Ces remarques interviennent au milieu des tensions alimentées par les récents commentaires du président américain Donald Trump, qui s'est plaint du manque de volonté des alliés européens de soutenir le conflit contre l'Iran, a qualifié l'OTAN de "tigre de papier" et a déclaré qu'il envisageait de se retirer de l'alliance.

M. Trump est visiblement déçu par certains membres de l'OTAN, a déclaré M. Rutte. Il a ajouté qu'il comprenait la frustration du président américain et réaffirmé que le parapluie nucléaire américain restait le "garant ultime" de la sécurité européenne.

Xinhua/VNA/CVN

