Trump affirme que les États-Unis et l'Iran pourraient reprendre des discussions

Le président américain, Donald Trump, a déclaré jeudi 16 avril que les États-Unis et l'Iran reprendraient "probablement, peut-être" des discussions en présentiel ce week-end, alors que les efforts se poursuivent en vue de parvenir à un accord pour mettre fin au conflit.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Cela se présente très bien pour parvenir à un accord avec l'Iran, et ce sera un bon accord, un accord sans armes nucléaires", a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche. "Nous avons de nombreux points d'accord avec l'Iran".

"L'Iran veut conclure un accord et nous traitons très bien avec eux. Nous devons nous assurer qu'il n'y ait pas d'arme nucléaire...c'est un facteur majeur", a-t-il ajouté, affirmant que Téhéran était prêt à faire aujourd'hui des choses qu'il refusait encore il y a deux mois.

Par ailleurs, M. Trump a rejeté les informations faisant état d'un calendrier américain de 20 ans pour suspendre l'enrichissement d'uranium par l'Iran.

"Nous avons une déclaration très forte selon laquelle ils ne disposeront pas d'armes nucléaires au-delà de 20 ans", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il n'y a pas de limite de 20 ans".

Il a également affirmé que Téhéran avait "accepté de nous restituer la poussière nucléaire enfouie profondément en raison de l'attaque que nous avons menée avec des bombardiers B-2", en référence à l'uranium enrichi iranien.

Mercredi 15 avril, M. Trump avait déclaré que le conflit était "très proche de sa fin".

Xinhua/VNA/CVN