Entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban

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|Des soldats libanais sur le site d'une frappe israélienne contre un véhicule au sud de Beyrouth, le 16 avril.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Cette trêve vise à mettre fin à plus d'un mois d'escalade meurtrière entre Israël et le Hezbollah, qui a fait plus de 2.000 morts.
Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré avoir frappé plus de 380 cibles du Hezbollah dans le Sud du Liban au cours de la dernière journée, notamment des lance-roquettes, des combattants et leurs quartiers généraux.
Le service de secours israélien Magen David Adom a affirmé que le Hezbollah a lancé des roquettes sur Israël au cours des dernières heures précédant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, faisant trois blessés.
Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a assuré dans un message vidéo qu'Israël maintiendrait une zone de sécurité de 10km dans le sud du Liban pendant la période de cessez-le-feu.
Affirmant qu'il s'agit d'une occasion historique de paix entre Israël et le Liban, il a rejeté tout retrait des troupes et exigé le désarment du Hezbollah, invoquant des impératifs de sécurité.
Xinhua/VNA/CVN