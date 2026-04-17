Entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban

Un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban est entré en vigueur à minuit entre jeudi 16 avril et vendredi 17 avril, heure locale (21h00 GMT), à la suite d'une annonce faite plus tôt par le président américain Donald Trump.

>> À l'aéroport de Beyrouth, les avions décollent et atterrissent

>> Liban : plus de 140.000 personnes déplacées en raison des agressions sionistes

>> Le Liban fait partie du processus de cessez-le-feu

>> Trump aborde les pourparlers entre Israël et le Liban

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette trêve vise à mettre fin à plus d'un mois d'escalade meurtrière entre Israël et le Hezbollah, qui a fait plus de 2.000 morts.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré avoir frappé plus de 380 cibles du Hezbollah dans le Sud du Liban au cours de la dernière journée, notamment des lance-roquettes, des combattants et leurs quartiers généraux.

Le service de secours israélien Magen David Adom a affirmé que le Hezbollah a lancé des roquettes sur Israël au cours des dernières heures précédant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, faisant trois blessés.

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a assuré dans un message vidéo qu'Israël maintiendrait une zone de sécurité de 10km dans le sud du Liban pendant la période de cessez-le-feu.

Affirmant qu'il s'agit d'une occasion historique de paix entre Israël et le Liban, il a rejeté tout retrait des troupes et exigé le désarment du Hezbollah, invoquant des impératifs de sécurité.

Xinhua/VNA/CVN