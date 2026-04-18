>> Aucun enrichissement d'uranium n'est actuellement effectué en Iran
>> Trump évoque une date butoir donnée en privé à l'Iran pour conclure un accord
>> Les États-Unis disent discuter d'un nouveau rendez-vous avec l'Iran
|Le président américain Donald Trump.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Non. Pas de troupes", a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique avec CBS News.
Cependant, lorsqu'on lui a demandé qui récupérerait l'uranium iranien, Donald Trump a répondu "nos gens".
"Nous descendrons le chercher avec eux, puis nous le prendrons", a-t-il assuré.
"Nous le prendrons ensemble parce qu'à ce moment-là, nous aurons un accord et il n'y a pas besoin de se battre quand il y a un accord. C'est bien, non ? C'est mieux. Nous aurions procédé autrement s'il le fallait", a-t-il poursuivi.
Donald Trump a également précisé que l'Iran a accepté de cesser de soutenir des groupes comme le Hezbollah et le Hamas.
Il a en outre indiqué que les deux parties se rencontreront ce week-end mais que les États-Unis poursuivront leur blocus contre les ports iraniens "jusqu'à ce que nous y parvenions".
Vendredi 17 avril, Donald Trump a déclaré à Bloomberg qu'un accord visant à mettre fin au conflit américano-israélien contre l'Iran était en grande partie conclu, car les pourparlers sur un accord de paix durable auront "probablement" lieu ce week-end au Pakistan.
Xinhua/VNA/CVN