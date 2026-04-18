Donald Trump affirme que l'Iran a "tout accepté"

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi 17 avril que l'Iran a "tout accepté" pour un accord de paix, y compris travailler avec Washington pour retirer son uranium enrichi sans la participation de troupes au sol américaines.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Non. Pas de troupes", a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique avec CBS News.

Cependant, lorsqu'on lui a demandé qui récupérerait l'uranium iranien, Donald Trump a répondu "nos gens".

"Nous descendrons le chercher avec eux, puis nous le prendrons", a-t-il assuré.

"Nous le prendrons ensemble parce qu'à ce moment-là, nous aurons un accord et il n'y a pas besoin de se battre quand il y a un accord. C'est bien, non ? C'est mieux. Nous aurions procédé autrement s'il le fallait", a-t-il poursuivi.

Donald Trump a également précisé que l'Iran a accepté de cesser de soutenir des groupes comme le Hezbollah et le Hamas.

Il a en outre indiqué que les deux parties se rencontreront ce week-end mais que les États-Unis poursuivront leur blocus contre les ports iraniens "jusqu'à ce que nous y parvenions".

Vendredi 17 avril, Donald Trump a déclaré à Bloomberg qu'un accord visant à mettre fin au conflit américano-israélien contre l'Iran était en grande partie conclu, car les pourparlers sur un accord de paix durable auront "probablement" lieu ce week-end au Pakistan.

Xinhua/VNA/CVN