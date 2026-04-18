L'Iran menace de refermer le détroit d'Ormuz si le blocus américain se poursuit

L'Iran a menacé samedi 18 avril de refermer le détroit stratégique d'Ormuz si les États-Unis maintenaient leur blocus des ports iraniens, après avoir annoncé la veille sa réouverture complète pour les navires commerciaux.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

La reprise du trafic dans le détroit a été saluée par les marchés et à Washington, le président américain Donald Trump déclarant à l'AFP qu'un accord de paix était "très proche" et affirmant que l'Iran avait accepté de remettre son uranium enrichi, un point clé des négociations.

"On va aller le chercher, on va le rapporter aux États-Unis sous peu", a affirmé le républicain à l'occasion d'un rassemblement du mouvement conservateur Turning Point USA à Phoenix, en Arizona.

Mais Téhéran a nié avoir accepté le transfert de ses stocks d'uranium hautement enrichi, et a averti que le détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux, pourrait de nouveau être fermé.

"Si le blocus se poursuit, le détroit d'Ormuz ne restera pas ouvert", a affirmé le président du parlement de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, sur X.

Il a ajouté que le franchissement du détroit par les navires devra de toutes manières s'effectuer avec "l'autorisation de l'Iran".

APF/VNA/CVN