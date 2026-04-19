L'Iran affirme que le détroit d'Ormuz est bloqué et exige la levée du blocus naval américain

La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était bloqué depuis samedi soir 18 avril et ne rouvrirait pas tant que les États-Unis n'auraient pas levé leur blocus naval sur cette voie maritime.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué relayé par son organe d'information officiel, Sepah News, le CGRI a indiqué que cette mesure intervenait après que les États-Unis avaient violé leurs engagements au titre du cessez-le-feu de deux semaines, entré en vigueur le 8 avril, et n'avaient pas mis fin à leur blocus naval visant les navires et les ports iraniens.

La Marine du CGRI a appelé tous les navires et leurs armateurs à suivre les mises à jour officielles sur son canal ainsi que sur le canal VHF 16, fréquence internationale d'appel, de sécurité et de détresse maritimes.

Le CGRI a averti qu'aucun navire ne devait quitter son mouillage dans le Golfe ou le golfe d'Oman, et que toute approche du détroit serait considérée comme une "coopération avec l'ennemi" et traitée en conséquence.

L'Iran avait renforcé son contrôle sur le détroit depuis le 28 février, date à laquelle il avait interdit le passage aux navires appartenant à Israël et aux États-Unis ou qui leur étaient affiliés, après les frappes conjointes menées par les deux pays contre le territoire iranien. Les États-Unis ont ensuite imposé leur propre blocus de cette voie maritime après l'échec des négociations de paix avec l'Iran à Islamabad, au Pakistan.

Vendredi 17 avril, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que le détroit resterait "complètement ouvert" à la navigation commerciale pendant la trêve en cours avec les Etats-Unis, conformément à l'annonce du cessez-le-feu au Liban.

Cependant, Trump a affirmé vendredi 17 avril que le blocus naval américain resterait "pleinement en vigueur", soulignant que les États-Unis ne le lèveraient pas tant qu'un accord n'aurait pas été conclu avec l'Iran. Il a ensuite déclaré samedi 18 avril que l'Iran ne pouvait pas "faire chanter" les États-Unis avec le détroit.

Xinhua/VNA/CVN