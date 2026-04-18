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|Détroit d'Ormuz.
|Photo : Reuters/VNA/CVN
Il a fait ces déclarations dans un message publié sur les réseaux sociaux quelques heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban, à la suite de plus d'un mois d'escalade meurtrière entre Israël et le Hezbollah, qui a fait plus de 2.000 morts.
M. Araghchi a souligné que les navires peuvent franchir le détroit en empruntant l'itinéraire coordonné précédemment annoncé par l'Organisation des ports et des affaires maritimes d'Iran.
En réaction à cette annonce, le président américain Donald Trump a remercié l'Iran d'avoir annoncé la réouverture complète du détroit d'Ormuz.
Par ailleurs, l'agence de presse publique IRIB a cité un haut responsable militaire affirmant que les navires militaires n'étaient pas autorisés à franchir le détroit, et que seuls les navires civils peuvent emprunter les itinéraires désignés et avec l'autorisation de la Marine du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne.
Xinhua/VNA/CVN