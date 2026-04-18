Le passage des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz est "entièrement ouvert"

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré vendredi 17 avril que, en phase avec la trêve au Liban, le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré "entièrement ouvert" pour la durée restante du cessez-le-feu entre Téhéran et Washington.

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Photo : Reuters/VNA/CVN

Il a fait ces déclarations dans un message publié sur les réseaux sociaux quelques heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban, à la suite de plus d'un mois d'escalade meurtrière entre Israël et le Hezbollah, qui a fait plus de 2.000 morts.

M. Araghchi a souligné que les navires peuvent franchir le détroit en empruntant l'itinéraire coordonné précédemment annoncé par l'Organisation des ports et des affaires maritimes d'Iran.

En réaction à cette annonce, le président américain Donald Trump a remercié l'Iran d'avoir annoncé la réouverture complète du détroit d'Ormuz.

Par ailleurs, l'agence de presse publique IRIB a cité un haut responsable militaire affirmant que les navires militaires n'étaient pas autorisés à franchir le détroit, et que seuls les navires civils peuvent emprunter les itinéraires désignés et avec l'autorisation de la Marine du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne.

Xinhua/VNA/CVN