Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers développements en lien avec le conflit au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis est entré dans sa deuxième semaine :

>> Les États-Unis et l'Iran échouent à trouver un accord de paix

>> Moyen-Orient : onze pays, dont le Royaume-Uni et le Japon, appellent à une réponse économique "coordonnée"

>> Effondrement des exportations de matières premières via Ormuz, sauf venant d'Iran

Photo : AFP/VNA/CVN

Pétrole en légère baisse

Le pétrole a ouvert en légère baisse en Asie dans l'espoir d'un apaisement, le baril de West Texas Intermediate cédant 0,32% à 91 dollars et le Brent de la mer du Nord pour livraison en juin, référence mondiale, abandonnant lui 0,19% à 94,75 dollars.

Les Bourse asiatiques sont également dans le vert après que le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records à Wall Street en clôture le 15 avril.

Attaques du Hezbollah

Le mouvement libanais Hezbollah a revendiqué le 16 avril au matin plusieurs attaques visant des positions militaires dans le Nord d'Israël, citant l'envoi d'essaims de drones vers Hanita et de Liman Barracks, et une salve de roquettes vers Alajal.

YouTube supprime une chaîne qui ridiculisait Trump

YouTube a annoncé avoir supprimé une chaîne qui diffusait des vidéos utilisant l'IA pour mettre en scène des personnages faits en Lego ridiculisant Donald Trump, qui ont accumulé des millions de vues.

L'Iran participera au Mondial-2026, annonce le président de la FIFA

"L'Iran viendra, c'est sûr", a affirmé Gianni Infantino, le président de la FIFA, lors d'un Forum organisé par la chaîne de télévision CNBC à Washington. "Nous espérons qu'à ce moment-là (le début de la compétition le 11 juin, ndlr), la situation sera une situation pacifique, ce qui aiderait vraiment", a-t-il expliqué.

Dix navires empêchés de quitter les ports iraniens, selon l'armée américaine

L'armée américaine a annoncé avoir empêché dix navires de quitter les ports iraniens au cours des premières 48 heures du blocus imposé par les États-Unis à la République islamique.

"Dix navires ont été refoulés et AUCUN navire n'a réussi à franchir le blocus depuis son entrée en vigueur le 13 avril", a déclaré le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), dans une publication sur X.

Trump jugerait "bienvenue" la fin des hostilités au Liban

Le président américain Donald Trump jugerait "bienvenue la fin des hostilités" au Liban mais cette question ne fait pas partie des négociations avec l'Iran, a déclaré le 15 avril un haut responsable américain.

Les objectifs d'Israël et des États-Unis sur l'Iran "sont identiques", dit Netanyahu

Sur l'Iran, les objectifs d'Israël et des États-Unis "sont identiques", a assuré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, citant notamment "l'abandon de la capacité d'enrichissement à l'intérieur de l'Iran".

Le "démantèlement du Hezbollah", premier but des négociations avec le Liban, selon Netanayhu

Le démantèlement du Hezbollah, allié de Téhéran, est le premier objectif des négociations entre Israël et le Liban, a déclaré M. Netanayhu le 15 avril au soir, au lendemain de pourparlers directs entre les deux pays sous l'égide des États-Unis à Washington.

La Maison Blanche dit discuter d'une deuxième session de négociations avec l'Iran

Washington discute d'une possible deuxième session de négociations avec l'Iran, de nouveau au Pakistan, après l'échec d'un premier round le week-end passé à Islamabad, selon la Maison Blanche.

"Ces discussions ont lieu, mais rien n'est officiel tant que vous ne l'entendez pas de la Maison Blanche", a déclaré Karoline Leavitt, la porte-parole de l'exécutif américain.

"Mais nous sommes optimistes quant à la perspective d'un accord", a-t-elle précisé.

L'Iran avait affirmé plus tôt que les échanges avec les États-Unis se poursuivaient, "via le Pakistan".

La Syrie commence à embarquer des cargaisons de pétrole irakien pour les réexporter

La Syrie a entamé le chargement d'un premier pétrolier sur la Méditerranée pour exporter du pétrole irakien, selon les médias d'État et un correspondant de l'AFP, à la suite d'un accord visant à relancer les exportations pétrolières de l'Irak, entravées par le conflit.

L'armée israélienne annonce la création d'une "zone de tir létale" visant les combattants du Hezbollah au Liban

L'armée israélienne a indiqué avoir reçu l'ordre de tuer tout combattant du Hezbollah se trouvant entre la frontière israélo-libanaise et le Litani, fleuve coulant à une trentaine de kilomètres plus au nord.

La Chine affirme soutenir "la dynamique des négociations de paix"

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a affirmé que Pékin soutenait "le maintien de la dynamique des négociations de paix" au Moyen-Orient, lors d'un entretien avec son homologue iranien, selon un communiqué.

Les négociations "vont dans l'intérêt fondamental du peuple iranien", a-t-il ajouté, soulignant que la Chine était disposée à continuer à jouer "un rôle constructif" pour la paix au Moyen-Orient.

AFP/VNA/CVN