Guterres salue le cessez-le-feu entre le Liban et Israël

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'annonce d'un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, a déclaré jeudi 16 avril son porte-parole Stéphane Dujarric.

>> Le Liban fait partie du processus de cessez-le-feu

>> Trump aborde les pourparlers entre Israël et le Liban

>> Entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le secrétaire général a réaffirmé le soutien de l'ONU à tous les efforts visant à mettre fin aux hostilités et à soulager les souffrances des communautés des deux côtés de la Ligne bleue, une ligne de démarcation entre le Liban et Israël établie par l'ONU en 2000, a indiqué M. Dujarric dans un communiqué.

M. Guterres espère que ce cessez-le-feu ouvrira la voie à des négociations et à la mise en œuvre intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité en vue d'une solution à long terme au conflit, a-t-il poursuivi.

Le secrétaire général exhorte tous les acteurs à respecter pleinement le cessez-le-feu et à se conformer à tout moment à leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire. Il espère en outre que cet accord contribuera aux efforts en cours visant à instaurer une paix durable et globale dans la région, indique le communiqué.

Un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban est entré en vigueur à minuit entre jeudi et vendredi, heure locale (jeudi 16 avril à 21h00 GMT).

Xinhua/VNA/CVN