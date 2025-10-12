Le secrétaire général de l'ONU participera au sommet pour la paix à Gaza en Égypte

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra en Égypte pour assister au Sommet pour la paix de Charm el-Cheikh lundi 13 octobre, a annoncé le bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

"Le secrétaire général se rend en Égypte pour participer lundi au sommet pour la paix de Charm el-Cheikh. Il devrait être de retour au siège de l'ONU mercredi 15 octobre", a indiqué le bureau dans une brève note adressée aux correspondants.

Le sommet se tiendra lundi dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, afin de finaliser un accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza, a annoncé samedi 11 octobre la présidence égyptienne.

La réunion, qui sera coprésidée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président américain Donald Trump, rassemblera les dirigeants de plus de 20 pays afin de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, de renforcer les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient et d'inaugurer une nouvelle phase de sécurité et de stabilité régionales, selon la présidence égyptienne.

Xinhua/VNA/CVN