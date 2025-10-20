Le gouvernement agit avec détermination et accomplit les missions confiées

L’après-midi du 20 octobre, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a présenté le rapport récapitulatif du mandat 2021-2026 du gouvernement, dans le cadre de la 10 e session de la XV e législature de l’Assemblée nationale.

>> 10e session de l'AN : un nouvel élan pour une croissance rapide et durable

>> Le président Luong Cuong présente un bilan du mandat présidentiel 2021-2026

>> XVᵉ législature de l’AN : empreinte forte dans la modernisation institutionnelle du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Durant ce mandat, le gouvernement et le Premier ministre ont appliqué avec rigueur la Constitution et les lois, en promulguant 116 programmes et plans d’action visant à mettre en œuvre efficacement la Constitution, les lois, les résolutions et les conclusions du Parti et de l’Assemblée nationale. Entre 2021 et 2025, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ont effectué plus de 400 déplacements dans les localités et sur le terrain afin de superviser et d’orienter la mise en œuvre des textes juridiques.

Le gouvernement a tenu 45 séances spécialisées sur l’édification législative, soumis à l’Assemblée nationale des résolutions concernant des mécanismes et politiques spéciaux destinés à créer des percées dans la législation.

Au total, 180 lois, ordonnances et résolutions ont été adoptées, un record historique. En outre, le gouvernement a promulgué 1.400 résolutions et 820 décrets.

Le vice-Premier ministre permanent a souligné plusieurs réalisations remarquables : Stabilité macroéconomique et croissance élevée ; contrôle efficace de la pandémie de COVID-19 ; mise en œuvre déterminée des programmes cibles nationaux ; développement spectaculaire des infrastructures stratégiques ; progrès globaux dans les domaines culturel et social ; indépendance, souveraineté et intégrité territoriale fermement préservées ; sécurité politique et ordre social garantis ; intégration internationale renforcées ; gestion accrue des ressources naturelles, protection de l’environnement, lutte contre le changement climatique.

De nombreux projets en suspens et entreprises déficitaires ont été résolus ou redynamisés, libérant ainsi des ressources pour le développement.

Le gouvernement a procédé à une réorganisation de l’appareil administratif à tous les niveaux. Il a notamment achevé la réforme historique du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le rapport mentionne également les résultats obtenus dans la gestion de la fonction publique, la lutte contre la corruption et le gaspillage, la protection des droits de l’homme et des citoyens, la signature de traités internationaux, la protection des intérêts du pays et des citoyens vietnamiens à l’étranger…

Pour les orientations, le gouvernement va poursuivre la réorganisation de son appareil et la modernisation de l’administration locale à deux niveaux.

Les priorités consisteront à accélérer l’industrialisation et la modernisation, restructurer l’économie, promouvoir la science, la technologie et l’innovation, et accélérer la transformation numérique ; développer des infrastructures modernes et intégrées, exploiter efficacement les nouveaux espaces de développement et faire des zones urbaines les moteurs de la croissance régionale ; renforcer la construction de la Nouvelle ruralité et développer des ressources humaines de haute qualité.

Le gouvernement s’attachera également à développer la culture, à garantir la sécurité sociale, à améliorer le bien-être matériel et spirituel de la population, à gérer durablement les ressources naturelles, à faire face activement au changement climatique. Parallèlement, il continuera à renforcer les capacités de défense et de sécurité nationale, afin de préserver un environnement pacifique et stable pour le développement du pays.

Enfin, il s’agira de renforcer la diplomatie et l’intégration internationale, notamment la diplomatie économique, d’affirmer le rôle, la position et la réputation du Vietnam sur la scène mondiale, tout en poursuivant la lutte résolue et persévérante contre la corruption, les pratiques malsaines et en combattant les idées erronées et hostiles.

VNA/CVN