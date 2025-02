Le secrétaire général de l'ONU adresse ses vœux de Nouvel An aux dirigeants et au peuple vietnamiens

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), a eu une séance de travail jeudi 30 janvier (le deuxième jour du Nouvel An lunaire 2025) au siège de l’ONU à New York avec le secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Les deux parties ont échangé sur les priorités de coopération pour l’année 2025, réaffirmant le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2025, António Guterres a adressé ses vœux aux dirigeants vietnamiens, notamment au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, au président de la République Luong Cuong, au Premier ministre Pham Minh Chinh et au président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Il a également salué les "réalisations impressionnantes" du Vietnam en matière de développement socio-économique en 2024, qualifiant le pays de "partenaire de confiance et membre responsable" de la communauté internationale. Le chef de l’ONU a rappelé les souvenirs profonds de sa visite officielle au Vietnam en 2022 et exprimé son souhait de retourner au Vietnam, un pays qu’il a décrit comme "magnifique et accueillant".

De son côté, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a réaffirmé le soutien du Vietnam aux priorités de l’ONU pour 2025, insistant sur la volonté de Hanoï de contribuer de manière "efficace et substantielle" aux efforts communs. À cette occasion, Dang Hoàng Giang a transmis l'invitation du Parti et de l'État du Vietnam au secrétaire général António Guterres à effectuer une visite officielle au Vietnam dès que possible.

L’année 2025 revêt une symbolique forte pour les deux parties: elle marque à la fois le 80e anniversaire de l’indépendance du Vietnam et les 80 ans de la fondation des Nations Unies. António Guterres et Dang Hoàng Giang ont profité de cette occasion pour réitérer leur engagement à renforcer leur collaboration, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement durable et de la résolution des défis mondiaux.

Le secrétaire général de l'ONU a accepté l'invitation des hauts dirigeants vietnamiens avec plaisir et a déclaré qu'il visitera à nouveau le Vietnam à un moment opportun en 2025.

VNA/CVN