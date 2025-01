La Bolivie fait grand cas de l’amitié et de la coopération avec le Vietnam

Le président bolivien Luis Alberto Arce a affirmé que son pays accordait une grande importance à l’amitié et à la collaboration avec le Vietnam tout en reconnaissant le rôle et l’influence croissants du pays sur la scène internationale.

Lors d’une récente réception pour l’ambassadeur du Vietnam au Brésil et en Bolivie, Bùi Van Nghi, venu présenter ses lettres de créance le 27 janvier, le dirigeant bolivien a exprimé son espoir de voir les liens entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Mouvement bolivien vers le socialisme se renforcer, ainsi que l’échange d’expériences de gouvernance et de développement entre les deux parties.

Le chef de l’État bolivien a salué la libération nationale et la réunification du Vietnam dans le passé, ainsi que son renouveau, son intégration internationale et son développement actuels sous la direction du PCV.

Il a souligné la priorité de la Bolivie à renforcer la coopération avec le Vietnam dans des domaines potentiels tels que le commerce, l’investissement, le tourisme, l’exploitation minière, l’agriculture et les énergies renouvelables.

Exprimant sa confiance dans la capacité de l’ambassadeur Bùi Van Nghi à remplir sa mission, le président Luis Alberto Arce a espéré que le diplomate contribuerait positivement à la consolidation et au développement des relations bilatérales.

Le diplomate vietnamien a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, au président Luis Alberto Arce.

Il a promis d’œuvrer pour renforcer l’amitié et la coopération traditionnelle entre les deux pays afin de stimuler les partenariats économiques et commerciaux de manière pratique et efficace tout en explorant les opportunités de coopération dans la culture, l’éducation, le tourisme et les échanges populaires.

Juste après l’événement, l’ambassadeur Bùi Van Nghi a eu des séances de travail avec le vice-ministre bolivien des Affaires étrangères Esteban Catarina et le vice-ministre du Commerce extérieur et de l’Intégration, Huáscar Ajata Guerrero.

Au cours de ces discussions, les deux parties ont exploré des mesures visant à renforcer les liens bilatéraux, à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et à élargir la coopération sur les plateformes multilatérales.

La partie bolivienne a exprimé un vif intérêt pour attirer des investissements dans son industrie minière de métaux, en particulier dans le lithium, le tungstène, l’or, l’argent et le cuivre.

Elle a également signalé qu’elle était prête à exporter du soja, du bœuf et du bois au Vietnam tout en cherchant à importer des biens de consommation vietnamiens de haute qualité tels que des pneus de camion, des automobiles, des motos, des chaussures et des vêtements.

En outre, la Bolivie a invité les entreprises vietnamiennes à participer à des projets de développement d’infrastructures, notamment l’agrandissement de l’aéroport, la construction de ponts et d’autoroutes et la coopération touristique.



