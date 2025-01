Le Parti communiste du Vietnam contribue à façonner l’héritage culturel mondial

Le Parti communiste du Vietnam (PCV), créé par le président Hô Chi Minh en 1930, a non seulement inauguré une nouvelle ère, mais a également favorisé un paysage culturel dans le développement du Vietnam, tout en contribuant au patrimoine culturel commun de l’humanité, selon un chef des médias cubains.

Martin Hacthoun, rédacteur en chef et directeur de la communication et de l’image de l’agence de presse Prensa Latina, a partagé avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) ses réflexions sur l’influence durable du PCV.

Il a déclaré que la création du Parti au milieu d’une période de bouleversements intenses dans le pays a jeté les bases de la libération du Vietnam dans le passé et de son développement actuel.

Sous la direction du PCV, le peuple vietnamien s’est uni pour réaliser la révolution historique d’août 1945, renversant le régime colonial et féodal pour établir la République démocratique du Vietnam - le premier État démocratique populaire d’Asie du Sud-Est.

Réfléchissant au rôle crucial du Parti pendant les guerres de résistance contre le colonialisme français et l’impérialisme américain, Martin a noté que les victoires du Vietnam auraient été impossibles sans le Parti et la direction du président Hô Chi Minh puis de ses successeurs.

Le journaliste cubain a également souligné l’impressionnante reprise économique et le développement social du Vietnam après la victoire de 1975 et le renouveau (Dôi moi) de 1986, attribuant la croissance remarquable du pays, la réduction de la pauvreté et les améliorations du bien-être social à l’orientation stratégique du Parti.

Abordant les défis contemporains, il a souligné l’importance des efforts de lutte contre la corruption pour maintenir le leadership du Parti et le développement national.

Il a souligné que la corruption, qui peut se manifester sous diverses formes, constitue une menace à la fois pour l’image institutionnelle et pour les piliers fondamentaux. La vision et le leadership du Parti dans la lutte contre la bureaucratie dans tous les secteurs - le Parti, l’État, le monde des affaires et la société - sont essentiels pour protéger les fondements de la nation.

Martin a également reconnu les multiples défis auxquels le Vietnam pourrait être confronté pour propulser la nation dans une nouvelle ère - celle de l’essor de la nation, notamment l’instabilité politique mondiale, les conflits et les incertitudes économiques. Cependant, il a souligné les opportunités émergentes à travers des cadres de coopération économique comme BRICS+, où l’implication du Vietnam pourrait faire progresser ses objectifs de développement.

Il s’est dit confiant que sous la direction du PCV, le peuple vietnamien atteindra avec succès ses objectifs.

VNA/CVN