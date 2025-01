Des experts russes soulignent l’essor du Vietnam et de ses liens avec la Russie

Photo : VNA/CVN

Le professeur associé Petr Tsvetov de l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères, qui est également vice-président de l’Association d’amitié Russie - Vietnam, a noté que si les trois quarts de siècle de relations bilatérales ont connu plus de hauts que de bas, les dernières années ont présenté des défis. Il a expliqué que les échanges commerciaux bilatéraux n’ont pas encore répondu aux attentes et que plusieurs projets clés sont au point mort.

Il a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que les relations bilatérales en 2025 ont commencé sur une note prometteuse avec la visite officielle du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine au Vietnam, accompagné de nombreux ministres et dirigeants de l’industrie, dont le PDG de la société publique russe Rosatom.

Considérant que la signature d’une feuille de route de coopération jusqu’en 2030 marque une étape stratégique pour les relations bilatérales, Tsvetov s’est dit optimiste quant au fait que cette visite de haut niveau approfondirait la compréhension des ministères et des secteurs russes des besoins du Vietnam, aidant à tracer les voies de la collaboration future.

Dans le secteur de la technologie nucléaire, Tsvetov a souligné des développements encourageants au-delà des aspects économiques. Il a souligné un changement significatif dans la perception russe des capacités technologiques du Vietnam, passant d’une vision du Vietnam comme un partenaire mineur à un partage de technologies et d’équipements de pointe dans l’industrie de haute technologie.

En outre, il a déclaré que la récente consolidation des postes de direction du Vietnam apportera également l’espoir d’un nouvel élan dans les relations bilatérales.

Le professeur Vladimir Mazyrin, directeur du Centre d’études vietnamiennes et ASEAN de l’Institut de Chine et d’Asie contemporaine de l’Académie des sciences de Russie, a souligné les changements importants intervenus dans la position internationale du Vietnam. Alors que l’Union soviétique était le seul partenaire du Vietnam il y a 75 ans, le pays d’Asie du Sud-Est entretient désormais des partenariats à plusieurs niveaux avec de nombreuses nations, y compris des puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine et plus récemment le Brésil.

La position du Vietnam dans les relations avec la Russie s’est renforcée, servant non seulement de partenaire politique traditionnel mais aussi de pont crucial entre la Russie et l’ASEAN, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam occupe une place importante dans la politique étrangère de la Russie, en particulier dans son projet de développement des liens en Eurasie.

Elena Nikulina, de “The Russian Journal of Vietnamese Studies”, également experte des questions internationales en Asie du Sud-Est, a rappelé que le président russe Vladimir Poutine considérait le Vietnam comme l’un des trois principaux partenaires asiatiques de la Russie, aux côtés de la Chine et de l’Inde.

Le rôle du Vietnam est devenu de plus en plus vital à mesure que la Russie accélère sa stratégie du “pivot vers l’Est’’. Elle a souligné que dans un contexte international complexe, le Vietnam a toujours fait preuve de loyauté et de soutien aux liens politiques et économiques traditionnels avec la Russie.

Elena Nikulina a affirmé le caractère essentiel des relations entre le Vietnam et la Russie et s’est déclarée confiante que les dirigeants des deux pays trouveront des solutions aux défis actuels, garantissant que leur partenariat stratégique global obtiendra de nouveaux résultats.

VNA/CVN