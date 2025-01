L’amitié traditionnelle façonne la future coopération Vietnam - Russie

Les relations entre le Vietnam et la Russie, établies le 30 janvier 1950, ont évolué depuis les racines historiques jusqu’au partenariat stratégique global d’aujourd’hui qui couvre la politique et la diplomatie, l’économie et le commerce, la défense et la sécurité à la socioculture, à la science et à la technologie, à l'éducation et aux échanges populaires, selon l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi.

Le diplomate a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que les relations avec la Russie sont la continuation des liens avec l’Union soviétique dans le passé, notant que malgré de brèves interruptions pendant les transitions politiques au début des années 1990, les deux nations ont travaillé avec diligence pour renforcer leur partenariat.

Le cadre diplomatique a connu une évolution significative, à commencer par le Traité sur les principes des relations amicales de 1994, qui a établi les principes fondamentaux du respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun, de l’égalité et des avantages mutuellement avantageux sur la base du droit international. La relation a ensuite été élevée au rang de partenariat stratégique en 2001 et de partenariat stratégique global en 2012 sur la base de la confiance et du respect mutuels et d’une coopération durable.

Le diplomate a souligné que les liens politiques ont été consolidés et ont maintenu des niveaux élevés de confiance grâce à des échanges réguliers de délégations et à divers mécanismes institutionnels, notamment les comités intergouvernementaux sur la coopération économique et commerciale et scientifique et la collaboration en matière de technologie de défense, ainsi que des dialogues stratégiques et des groupes de travail dans tous les domaines.

Les relations économiques, a-t-il déclaré, ont montré une croissance prometteuse, le chiffre d’affaires commercial augmentant de 10% à 15% par an, ajoutant que la collaboration dans les domaines de la science et de la technologie, de la culture, de l’éducation et du tourisme s’est développée au fil des ans.

La Russie est devenue une destination de plus en plus attrayante pour de nombreux étudiants vietnamiens, grâce à ses programmes de bourses et à son éducation de haute qualité. Des dizaines de milliers de scientifiques, d’ingénieurs et de techniciens vietnamiens formés en Russie ont apporté une contribution significative à l’économie vietnamienne et ont également servi de pont pour l’amitié entre les deux nations. En outre, des échanges culturels fréquents ont encore renforcé la compréhension mutuelle et ouvert la voie à une coopération plus large dans divers secteurs.

L’ambassadeur Dang Minh Khôi a souligné l’importance des relations entre les deux pays dans le contexte de profonds changements géopolitiques, économiques et sécuritaires, affirmant que le Vietnam, en tant que membre actif de l’ASEAN et nation en développement dynamique, a chéri la relation traditionnelle et le partenariat stratégique global avec la Russie, considérant le pays comme un partenaire de premier plan dans sa politique étrangère et espérant unir ses forces avec la Russie pour développer les liens dans l’intérêt des deux nations et la prospérité des deux peuples.

Du point de vue de la Russie, le Vietnam joue un rôle crucial dans sa politique d’orientation vers l’Est, en particulier dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région Asie-Pacifique. La Russie considère le Vietnam comme un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de sa stratégie diplomatique régionale. Grâce à une coopération étroite, les deux pays peuvent renforcer leur influence mondiale, élargir les possibilités de collaboration et faire progresser leurs intérêts communs. Ce partenariat répond non seulement aux aspirations de leurs peuples, mais contribue également à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.

Abordant la coordination des deux pays dans les forums régionaux et multilatéraux, il a déclaré que le Vietnam et la Russie se soutenaient mutuellement sur la base de leurs positions similaires sur de nombreuses questions régionales et internationales. Cette coopération reflète non seulement le partenariat stratégique global et la confiance, mais démontre également leur engagement commun à maintenir la paix, la stabilité et le développement à l’échelle mondiale et dans la région Asie-Pacifique.

En ce qui concerne l’avenir, il a souligné plusieurs domaines prioritaires pour renforcer les relations bilatérales. Il s’agit notamment de renforcer la confiance politique grâce à des échanges réguliers de dirigeants, de maintenir la coopération en matière de défense et de sécurité comme pierre angulaire du partenariat et de renforcer la collaboration économique pour maximiser l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique.

Il a suggéré que les deux parties renforcent leur collaboration dans des domaines tels que l’agriculture, la fabrication, les énergies renouvelables et les technologies de l’information, tout en accordant une attention particulière aux projets à grande échelle dans les domaines du pétrole et du gaz, de l’énergie et des infrastructures afin de créer de nouveaux moteurs de développement économique dans les deux pays.

La science et la technologie ayant un immense potentiel, le Vietnam et la Russie devraient renforcer leur coopération dans la recherche spatiale, la biotechnologie, les énergies renouvelables et l’IA. Les coentreprises dans les technologies de pointe stimuleront l’innovation et la compétitivité tandis que l’investissement dans une main-d’œuvre de haute qualité, en particulier dans l’ingénierie et la technologie, renforcera non seulement les liens bilatéraux mais permettra également à la jeune génération de contribuer au développement futur, a-t-il indiqué.

La culture et l’éducation restent des ponts essentiels pour favoriser la compréhension mutuelle. Il a souligné qu’il faudrait organiser davantage d’échanges culturels, d’événements artistiques, d’expositions et de festivals pour promouvoir l’identité de chaque nation. En outre, faciliter les échanges d’étudiants et d’universitaires, les collaborations de recherche et les partenariats universitaires permettra de renforcer les liens entre les jeunes générations des deux pays.

L’ambassadeur Dang Minh Khôi a estimé qu’il était essentiel de maintenir et d’élargir les dialogues, en particulier à haut niveau, pour relever les défis émergents et explorer de nouvelles opportunités de coopération, soulignant la nécessité de mettre en place un environnement juridique favorable pour renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement.

