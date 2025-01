Les relations entre le Vietnam et la Russie sur une trajectoire ascendante

Les relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie se sont constamment développées sur une trajectoire ascendante, se développant de plus en plus intensément et largement, et se trouvent désormais à leur plus haut niveau du partenariat stratégique global, a déclaré l’ancien ambassadeur de Russie au Vietnam, Andrey Tatarinov.