La Marine salvadorienne saisit 4,3 tonnes de cocaïne dans les eaux internationales de l'océan Pacifique

"Notre Marine nationale a porté un coup historique au trafic de drogue dans les premiers jours de 2025, avec quatre saisies réalisées en une seule mission, toutes dans les eaux internationales", a écrit M. Bukele. Quelque "4,3 tonnes de cocaïne, d'une valeur de plus de 100 millions d'USD" ont été confisquées, a ajouté le président salvadorien, décrivant l'opération comme un "coup dur" porté au crime organisé. Nayib Bukele a rapporté que deux Équatoriens avaient d'abord été arrêtés à 990 milles nautiques (environ 1.800 km) au large de l'estuaire de Jaltepeque, avec 1.560 kg de cocaïne, d'une valeur de 38,9 millions d'USD, à bord de leur embarcation. Toujours selon lui, dans la même zone, un autre bateau a été intercepté avec 1.560 kg de cette même substance, et les autorités ont arrêté un Équatorien et un Colombien à bord. Sur le troisième navire, situé à 850 milles nautiques (1.570 km), deux Équatoriens transportaient 599 kg de cocaïne, d'une valeur de 14,9 millions d'USD, a-t-il ajouté. Enfin, trois Équatoriens ont été arrêtés à bord d'un dernier bateau, intercepté à une distance similaire et transportant 626 kg de la même drogue, estimés à 15,6 millions d'USD. La Marine salvadorienne effectue régulièrement des saisies en mer.

APS/VNA/CVN