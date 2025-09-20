Vietnam - Royaume-Uni : la coopération stratégique dans la nouvelle ère

Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, a effectué une visite de travail au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord du 16 au 18 septembre.

Photo : VNA/CVN

Ce déplacement s’inscrivait dans le contexte d’un partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni en plein essor, de plus en plus substantiel et efficace, notamment dans les domaines de l’innovation, de la transition verte et du développement durable.

Approfondir la coopération en matière de recherche et de gouvernance

Au cours de sa visite, Nguyên Xuân Thang a eu des rencontres et séances de travail avec des responsables politiques, des décideurs et des experts britanniques de haut niveau dans les secteurs économique, financier et technologique.

Lors de sa rencontre avec Seema Malhotra, sous-secrétaire d'État parlementaire aux Affaires étrangères, le dirigeant vietnamien a présenté la situation de développement socio-économique du pays, mettant en avant les décisions stratégiques du Parti et de l’État en matière de nouveau modèle de croissance, de modernisation de l’administration publique, de développement scientifique et technologique, de transformation numérique et de développement durable. Il a exprimé le souhait de bénéficier de l’expérience britannique, notamment dans la mise en place et la gestion d’un centre financier international.

Pour sa part, Seema Malhotra a salué l’amitié profonde entre les deux pays et affirmé la disponibilité du Royaume-Uni à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de ses stratégies de développement.

Lors d’une entrevue avec Lindsay Hoyle, président de la Chambre des communes, les deux parties ont échangé dans une atmosphère chaleureuse et cordiale. Le président a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables, soulignant son rôle croissant dans la région Asie-Pacifique et l’importance de ses relations avec le Royaume-Uni, notamment après le Brexit. Il a exprimé le souhait de voir les relations bilatérales bientôt portées au niveau de partenariat stratégique intégral.

Nguyên Xuân Thang a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, remercié pour le soutien du Royaume-Uni et souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération bilatérale au service de la paix et de la prospérité partagée.

La rencontre avec la baronne Stuart, présidente de la Commission de la fonction publique britannique, a été l'occasion pour les deux parties de procéder à un échange d'expériences sur la création d'une fonction publique moderne et professionnelle. Les discussions ont couvert des thèmes clés comme la formation et l'évaluation des fonctionnaires, ainsi que l'efficacité du modèle de gouvernement à deux niveaux, en tenant compte des défis de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle.

Promouvoir l’innovation et la transition verte

Avec Mark Kent, président du Réseau d’amitié Vietnam - Royaume-Uni et ancien ambassadeur britannique à Hanoï, Nguyên Xuân Thang a discuté de sujets clés tels que la création d’un centre financier international au Vietnam, la transition verte et énergétique équitable, ainsi que le renforcement des liens économiques, commerciaux et d’investissement.

Il a également tenu des réunions de travail approfondies avec des experts de renom de l’Université d’Oxford, de la London School of Economics and Political Science (LSE) et de grands instituts de conseil indépendants à Londres. Les échanges ont porté sur le perfectionnement institutionnel et le développement des centres financiers internationaux, en prenant pour référence le modèle britannique, reconnu pour sa tradition, son efficacité et son attractivité auprès des investisseurs mondiaux. Les spécialistes britanniques ont partagé de précieuses expériences en matière de développement scientifique, technologique et d’innovation.

Renforcer les échanges entre les peuples

En marge des activités officielles, Nguyên Xuân Thang a assisté et prononcé un discours lors de la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée à Londres en présence de plus de 200 personnalités politiques, diplomatiques et économiques. Cet événement a contribué à resserrer les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux nations.

La délégation a également réalisé plusieurs activités symboliques, telles que le dépôt d’une gerbe sur la tombe de Karl Marx à Londres, une rencontre avec l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et une visite de l’ambassade du Vietnam.

Un partenariat appelé à se renforcer

La visite de Nguyên Xuân Thang a consolidé la coopération stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni. Au-delà des sphères politique et diplomatique, cette collaboration s'étend désormais à des domaines clés tels que l'innovation, la transformation numérique et la transition verte. Cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives pour élever les relations bilatérales, favorisant ainsi un développement durable dans un monde en rapide mutation.

Le 18 septembre au matin, la délégation a terminé son programme à Londres et a poursuivi son déplacement en Irlande et en Écosse.

