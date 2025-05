Le rôle du secteur privé dans le développement de l'industrie culturelle

En publiant le 4 mai 2025 la résolution N°68-NQ/TW sur le développement du secteur privé, le Politburo souligne le rôle crucial du secteur privé dans le développement national. Le secteur privé est considéré comme un acteur de premier plan pour la croissance, la création d'emplois, l'amélioration de la productivité, le renforcement de la compétitivité et la promotion de l'industrialisation, de la modernisation et de la restructuration économique vers un modèle vert, circulaire et durable.

Photo : VNA/CVN

Dans la culture, autrefois, l’État jouait un rôle essentiel en tant qu'investisseur, organisateur et gestionnaire mais à l'ère du numérique, de la mondialisation et de l'économie créative, le secteur privé émerge comme un acteur incontournable de la promotion de la culture nationale.

Le professeur associé-Dr Bui Hoài Son, membre de la Commission de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a indiqué que les groupes privés privés tels que Sun Group, Vingroup, FLC et TMS Group, ont investi dans des projets visant à la fois à attirer des touristes et à préserver les patrimoines culturels.

Au-delà du soutien financier à des projets culturels, des entreprises privées conçoivent et produisent des biens culturels, générant des revenus et contribuant au rayonnement de la culture vietnamienne, a-t-il poursuivi.

Hà Quôc Cuong, du Théâtre de Hô Chi Minh-Ville, a souligné le dynamisme culturel de la mégapole du Sud, riche de plus de 300 ans d'histoire. L'intérêt croissant des autorités municipales pour les activités culturelles et artistiques porte ses fruits et contribue au développement socioéconomique de la ville.

Photo : VNA/CVN

Le professeur associé-Dr Bui Hoài Son, a également insisté sur le rôle crucial du secteur privé dans le nouvel élan culturel du pays. Ces entrepreneurs font preuve d'audace, d'innovation et d'esprit pionnier, ouvrant la voie à la diffusion de la culture vietnamienne à l'international, a-t-il estimé.

Il a souligné la nécessité de créer un environnement favorable, avec des politiques incitatives claires, un cadre juridique transparent, des mécanismes d'encouragement à l'innovation et un soutien actif de l'État pour que le secteur privé devienne un véritable moteur stratégique de l’industrie culturelle.

De son côté, le professeur associé-Dr Lê Quy Duc, de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, met l'accent sur le développement du marché et la facilitation de l'essor des entreprises de l'industrie culturelle. Il plaide pour des incitations à l'investissement dans les infrastructures, les équipements techniques et les technologies de pointe, afin d'améliorer la qualité des produits et services culturels et d'attirer davantage de ressources.Il a également souligné l'importance de politiques publiques qui soutiennent et encouragent les entreprises, les entrepreneurs et les créateurs du secteur.

La protection des droits de propriété privée est essentielle pour rassurer les investisseurs et les inciter à financer la production et la commercialisation de services culturels spécifiques. De plus, il est crucial de renforcer le respect des droits d'auteur et des droits voisins dans l'ensemble de la société, a-t-il conclu.

VNA/CVN