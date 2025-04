Retours, tours et détours à Bac Ninh, terre du patrimoine

La province de Bac Ninh (Nord) a déployé une série de solutions pour réveiller la " zone patrimoniale" sur les rives des rivières Duong et Câu afin de développer le tourisme en particulier et l’industrie culturelle en général.

Au premier trimestre 2025, la province a accueilli près de 1,2 millions de visiteurs, soit une augmentation de 60% par rapport à la même période en 2024, ce qui constitue un premier succès.

Bien qu’elle soit l’une des plus petites provinces du pays, Bac Ninh compte près de 1.600 sites de toutes sortes, dont 5 sites nationaux spéciaux et 4 éléments du patrimoine culturel immatériel mondial reconnus par l’UNESCO : les chants folkloriques Quan ho (le chant alterné) de Bac Ninh, le chant Ca trù (chant des courtisanes), les rituels et jeux de tir à la corde Huu Chap et la pratique du culte des Déesses Mères du peuple vietnamien.

La beauté du patrimoine de Bac Ninh ne réside pas dans les chiffres. Si vous souhaitez découvrir le berceau du bouddhisme vietnamien, il y a la pagode Du, qui marque l’histoire de Man Nuong, aux premiers jours où le bouddhisme a été introduit et intégré aux croyances indigènes.

Depuis cette origine jusqu’à aujourd’hui, Bac Ninh est devenue une terre bouddhiste avec les pagodes les plus célèbres du pays.

Non seulement Bac Ninh a les chants populaires Quan ho, mais seul Bac Ninh a sa terre ancestrale, qui est le village de Diêm, où se trouvent le puits Ngoc, le temple Cung vénérant la reine Ba, où les racines des arbres et l’embarcadère sont tous imprégnés de légendes.

Et bien sûr, nous savons tous que la dynastie qui a élargi les fondations du Dai Viêt, façonnant son développement prospère pendant des milliers d’années, était la dynastie Ly, originaire de cette même terre de Bac Ninh.

Mais la diffusion du patrimoine de Bac Ninh reste encore limitée. Récemment, le video Bắc Bling de la chanteuse Hòa Minzy a été comme un cadeau surprise pour les habitants de Bac Ninh lorsqu’il est entré dans le top 3 des vidéos de jeunes vietnamiens à atteindre 100 millions de vues le plus rapidement, atteignant à un moment donné le sommet de l’impressionnante catégorie des premiers MV mondiaux des charts YouTube.

Non seulement les Vietnamiens, mais de nombreuses personnes à travers le monde sont impressionnées par les valeurs patrimoniales uniques de Bac Ninh présentées dans le clip vidéo.

L’industrie touristique de Bac Ninh a profité de ce cadeau pour "activer" le tourisme en offrant des visites et des expériences gratuites aux visiteurs. Nguyên Huu Mao, directeur du musée et de la promotion touristique de Bac Ninh, a déclaré : "Après quinze jours de mise en œuvre, la demande touristique est très forte. Nous souhaitons que les visiteurs s’inscrivent à une excursion sans l’avoir expérimentée. Nous avons donc augmenté le nombre de circuits à quatre par jour et mobilisé davantage de véhicules auprès des entreprises de la province. Pour garantir la qualité des circuits, nous avons mis en place un système d’inscription en ligne afin de servir le plus grand nombre de visiteurs inscrits avec la meilleure qualité de service possible".



Certaines entreprises se sont également rapidement coordonnées avec le secteur culturel et touristique de Bac Ninh pour déployer des circuits patrimoniaux.

Notamment, la société Newstar Tour à Hanoï a conçu trois ensembles de produits touristiques "Quintessence culturelle de Bac Ninh - Couleurs du patrimoine", avec 11 options différentes, toutes deux similaires aux circuits gratuits conçus par le Service de la culture, des sports et du tourisme de Bac Ninh et ayant leurs propres caractéristiques.

Parmi eux, 6 circuits débutent à Hanoï. La plus grande différence est que le circuit de deux jours et une nuit permet aux touristes de découvrir le "forfait complet" des meilleures choses à Bac Ninh, notamment le patrimoine bouddhiste (les pagodes Dâu et But Thap), le patrimoine du village artisanal (les villages d’estampes de Dông Hô, de moulage de bronze de Dai Bai, de poterie de Phù Lang), le patrimoine de Quan ho (le théâtre de chansons populaires Quan ho de Bac Ninh, la pagode Lim associée à la Fête Lim) et la visite du temple Ly Bat Dê à Dinh Bang. Ce circuit de deux jours et une nuit sera officiellement ouvert à la vente à partir de fin avril 2025.

Diversité des couleurs patrimoniales

À 8 heures du matin, les huit bus des quatre visites gratuites de tour "Quintessence culturelle de Bac Ninh - Couleurs du patrimoine" étaient déjà complets. Depuis le musée de Bac Ninh, les voitures roulant au son de la chanson Bắc Bling sont devenues familières à tous, ainsi qu’à tous ceux qui aiment cette terre.

Nguyên Huu Chiên, un jeune guide touristique du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, est le chef du circuit numéro 4, passant par les villages artisanaux de Thuan Thanh, Quê Vo et quelques autres sites patrimoniaux intéressants.

Ayant guidé de nombreuses délégations importantes et ayant une connaissance approfondie de la zone patrimoniale de Bac Ninh-Kinh Bac, Nguyên Huu Chiên a encore aujourd’hui un sentiment différent car le circuit "Quintessence culturelle de Bac Ninh - Couleurs du patrimoine" est la première brique d’un nouveau voyage, ouvrant la valeur patrimoniale de Bac Ninh dans le développement du tourisme et de l’industrie culturelle.

Une journée semble trop courte. Tout le monde était surpris. Il s’avère que les peintures de Dông Hô, vues à la télévision, dans les livres et les journaux, sont encore très différentes lorsqu’on les visite.

Quant au village de poterie de Phù Lang, personne ne s’attendait à ce que, sur la route très fréquentée reliant Bac Ninh à la zone économique clé de Quang Ninh, se trouve un ancien village où les gens auraient l’impression de revenir au passé.

Nguyên Thi Nga, venue de Thai Binh, a confié avec enthousiasme : "Je suis allée à Bac Ninh à de nombreuses reprises, mais la visite de découverte du patrimoine suscite toujours ma curiosité. Je ne m’attendais pas à une inscription aussi simple. Aujourd’hui, j’ai découvert l’histoire et le processus de création d’une peinture de Dông Hô. J’ai personnellement participé à la réalisation de certaines peintures et, lorsque je les ai rapportées, tout le monde a dû être très surpris. Je pense que si tout est bien organisé, il n’est pas nécessaire que la visite soit gratuite, les touristes continueront de venir découvrir Bac Ninh".







