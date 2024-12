Le rock vietnamien à l'honneur : Buc Tuong électrise le public indien

Le célèbre groupe de rock vietnamien Buc Tuong (The Wall) a représenté le Vietnam au Festival de musique ASEAN - Inde 2024 qui s’est déroulé du 29 novembre au 1er décembre à New Delhi. Ce festival était organisé par le ministère indien des Affaires étrangères à l'occasion des 10 ans de la politique indienne "Agir vers l'Est". Il a réuni dix groupes des dix États membres de l'ASEAN et cinq autres de l'Inde.