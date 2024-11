Flânerie dans la ville créative de Dà Lat

Photos : TCDL/CVN

Une nuit de début d’hiver à Dà Lat, province de Lâm Dông. Le train touristique “Hành trinh dêm Dà Lat” (Itinéraire nocturne de Dà Lat) quitte lentement sa gare. Le brouillard remplit les rues. L’ambiance semble devenir plus magique au son de la musique romantique à bord.

Disposant de deux voitures conçues à la fois dans un style classique et moderne, le train fonctionne sur une voie de 15 km. Il s’agit du reste de la vieille ligne Dà Lat - Thap Chàm, construite en 24 ans, de 1908 à 1932, sur une longueur de 84 km, qui fut autrefois l’un des rares chemins de fer à crémaillère au monde.

Un trajet intéressant d’émotions

Dans chaque voiture du train, des artistes jouent du violon et du saxophone alors que les touristes sirotent du café, du vin et admirent la ville la nuit pendant un trajet aller-retour d’environ une heure. Avant de monter à bord, ils sont invités à découvrir la gare municipale dont l’architecture est inspirée de celle de Deauville, dans le Nord de la France, mais elle dispose d’un cachet particulier du fait que son toit reproduit les trois sommets du mont Lang Biang. Une expérience intéressante pour les visiteurs à Dà Lat, la ville créative dans la musique reconnue l’an dernier par l’UNESCO.

“J’ai voyagé à bord de beaucoup de trains touristiques à travers le monde et aujourd’hui, c’est une expérience tout à fait différente. L’espace calme et poétique de Dà Lat la nuit et la musique nous donnent une sensation sublime”, partage Cheong Yoeng Jae, une touriste sud-coréenne.

L’itinéraire nocturne de Dà Lat est déployé depuis le 14 avril 2024, contribuant à la diversification de l’offre touristique local. “Les chemins de fer ne sont plus seulement un moyen de transport, ils offrent aussi des découvertes émotionnelles, de connexion et de partage intéressantes”, déclare Nguyên Vo Minh Chanh, responsable de la gare de Dà Lat.

Le paysage naturel poétique, le climat frais et tempéré toute l’année, l’héritage architectural, l’environnement de vie paisible, et le caractère amical des habitants locaux font de la “ville aux mille fleurs” une destination idéale pour la détente mais aussi une grande source d’inspiration créative.

De riches histoires à raconter

Outre le train nocturne, Dà Lat a bien d’autres choses à offrir. “Phô bên dôi” (Ville à côté de collines) est connu comme un projet d’art multiforme au Vietnam. Avec cette initiative, son fondateur souhaite positionner Dà Lat comme une destination culturelle et artistique régionale et internationale unique. Les produits de “Phô bên dôi” sont soigneusement sélectionnés, visant le développement durable de la ville.

“En tant qu’habitant de Dà Lat et ayant travaillé dans différentes villes, je réalise les avantages uniques de cette belle ville vietnamienne : le climat, la nature, le paysage, les gens, le style de vie et les espaces empreints d’arts… D’un point de vue artistique, Dà Lat est une source d’inspiration particulière pour l’écriture et la composition. Alors mes amis et moi l’avons choisie pour la mise en œuvre de ce projet”, partage Nguyên Trung Hiên, fondateur de “Phô bên dôi”.

L’espace culturel créatif “Phô bên dôi” a mis en relation des milliers d’experts et d’artistes nationaux et internationaux pour donner des concerts, des conférences, des séminaires, ou encore des programmes de résidence d’artistes de musique et de cinéma. Le 29 avril dernier, la soirée musicale “Échange et connexion culturels Autriche - Vietnam” a été co-organisée par “Phô bên dôi”, la ville de Dà Lat et l’ambassade d’Autriche au Vietnam.

Dans un décor romantique, les mélodies de dàn tranh (cithare à 16 cordes) s’harmonisaient avec celles de la clarinette, créant une symphonie enchanteresse du duo comprenant l’Autrichienne Anna Koch et la Vietnamienne Thu Quyên.

Photo : VNA/CVN

“Quand Dà Lat propose des produits uniques et plus attrayants, cela incitera les touristes à séjourner plus longtemps. Ils y viennent non seulement pour se détendre mais aussi pour explorer et se plonger dans les programmes artistiques”, affirme M. Trung Hiên.

Le projet de carte touristique artistique Dalat Art Map, récemment lancé, est l’une des trois initiatives engagées par la ville dans le cadre de son adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO. Dalat Art Map fait partie du projet “Phô bên đôi”, en collaboration avec la société Behalf Studio et les autorités municipales. La carte propose plus de 60 destinations culturelles, artistiques, musicales, de divertissement... Les informations et les messages sont soigneusement sélectionnés, donnant aux visiteurs un aperçu complet de la culture locale.

“Dalat Art Map est l’une des initiatives visant à promouvoir le rôle de la culture et de la créativité dans le développement durable de la ville. Il s’agit non seulement d’un guide de déplacements, mais aussi d’une passerelle entre les artistes, les institutions artistiques et la communauté, contribuant à ouvrir des aspects intéressants sur l’histoire, la culture et la créativité, à promouvoir le développement durable du tourisme et des arts”, se félicite le président du Comité populaire de la ville, Dang Quang Tu.

Des rendez-vous d’arts qui attirent la foule

“Dalat Street Biennale” (Rue des arts de Dà Lat), co-réalisé par les autorités municipales et la société Stop and Go Art Space, a été lancé en novembre 2023 pour célébrer le 130e anniversaire de la création de la ville. Mis en œuvre dans la rue Ly Tu Trong, en plein cœur de la ville, le projet a contribué à favoriser les liens de la communauté et à créer un lieu de rendez-vous unique et créatif pour les habitants et les touristes. Selon les statistiques, lors de la saison 1 de l’an dernier, “Dalat Street Biennale” a attiré des milliers de visiteurs chaque mois. Quarante spectacles musicaux ont été organisés chaque week-end, réunissant jusqu’à 4.000 participants.

Photos : CTV/CVN

Photo : NĐT/CVN

“Dalat Street Biennale” a été nominée comme “Projet exceptionnel de l’année” lors de la cérémonie de remise des prix de Hanoi Grapevine’s Finest 2023 - 2024, un événement annuel visant à honorer les activités artistiques contemporaines du Vietnam. Suite au succès de la première saison, la deuxième a débuté mi-mai 2024.

L’artiste Phan Quang, fondateur de la société Stop and Go Art Space, espère que ce projet contribuera à promouvoir l’image de la terre et des habitants de Dà Lat, ainsi que la quintessence du Vietnam, en créant un espace d’échange unique pour la population locale et les touristes, surtout dans le contexte où Dà Lat a rejoint le Réseau des villes créatives de l’UNESCO et ambitionne de devenir une ville patrimoniale du monde.

Des espaces de musique animés

L’art et la culture constituent l’âme de Dà Lat. Outre les cafés-musiques existants depuis des lustres, Dà Lat dispose actuellement d’une série de nouveaux espaces musicaux et artistiques tenus par des professionnels tels que “Phô bên dôi”, “Mây lang thang”, “Lululola”, “Stop and Go Art Space”, “Hey Storm Art Space”, “Madame de Dalat... avec la participation d’artistes célèbres. Ce nouveau souffle a contribué à créer des “coins de rue artistiques” et des “plats spirituels” spéciaux pour les habitants et les touristes.

Quoi de plus intéressant, chaque après-midi brumeux, que de s’immerger dans des mélodies musicales et une ambiance mythique qui titille fortement les sens. Des soirées de musique voient la participation de chanteurs célèbres. “Ces soirées sont vraiment géniales !”, s’exclame Lê Na, une touriste de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : CTV/CVN

L’espace culturel de Dà Lat a également donné naissance à des rencontres de chanteurs et d’auteurs-compositeurs qui ont laissé leur empreinte dans la musique... “Ces dernières années, de nombreux musiciens et chanteurs ont choisi la ville pour composer et se produire. Avec les nouveaux groupes créés, les activités musicales s’animent de jour en jour”, observe Trân Thi Vu Loan, vice-présidente du Comité populaire de la ville.

D’après le Dr. Pham S, vice-président du Comité populaire de Lâm Dông, “la nature, le climat, la culture et les habitants locaux ont fait de cette ville un haut lieu de créativité artistique. Dà Lat rêveuse et romantique a incité de nombreux poètes et musiciens à venir ici pour composer. Selon des statistiques incomplètes, environ 300 chansons ont été écrites sur Dà Lat”.

Le titre de “ville créative” apportera une contribution importante à la promotion de l’image de Dà Lat, de sa culture et de ses habitants. Obtenir un titre est difficile, mais le protéger et le promouvoir l’est encore plus. Pour y parvenir, Dà Lat a besoin de davantage d’efforts conjoints de la part des autorités, de la communauté et de la population.

Linh Thao/CVN