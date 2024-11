Promotion de la beauté du patrimoine culturel immatériel du Vietnam en Australie

L’Association des étudiants vietnamiens dans l’État du Queensland (AVSQ) a récemment organisé avec succès un événement récréatif intitulé "Fleur de la Culture". Cet événement visait à connecter les étudiants vietnamiens et la communauté vietnamienne vivant et travaillant en Australie, tout en leur permettant de découvrir les produits artisanaux des villages traditionnels du Vietnam.

À travers cette initiative, l'AVSQ a cherché à renforcer la sensibilisation et le respect envers la richesse du patrimoine culturel immatériel du pays. Ce programme a également marqué la conclusion des activités et projets de l’AVSQ pour l’année 2024.

Dans l’objectif de transmettre et diffuser l’essence de la culture vietnamienne auprès de la diaspora à Brisbane (Queensland), "Fleur de la Culture" a emmené les participants dans une aventure ludique et éducative à la découverte des produits artisanaux traditionnels du pays. Pour atteindre la destination finale et reconstituer l’identité de leur village artisanal, les participants devaient relever trois défis successifs sous forme d'énigmes à résoudre, nécessitant mémoire et réflexion, spécialement conçus par l’AVSQ.

Quản Nguyễn Quỳnh Anh, responsable du projet "Fleur de la Culture", a confié : "Nous avons investi tout notre cœur dans ce projet, dans l’espoir de rapprocher les étudiants vietnamiens vivant à Brisbane, tout en mettant en valeur et en honorant la beauté de la culture traditionnelle du Vietnam".

Fondée le 18 juin 2021 avec le soutien de l’ambassade du Vietnam à Canberra et du Consulat général du Vietnam à Sydney, l’AVSQ est une organisation à but non lucratif. Elle se consacre aux programmes de développement des compétences, d’orientation professionnelle pour les étudiants vietnamiens au Queensland et en Australie, ainsi qu’aux événements récréatifs visant à renforcer les liens communautaires.

Depuis sa création, l’association a lancé divers projets d’orientation professionnelle tels que MentorShip, une plateforme de mise en relation et de conseils entre étudiants et anciens élèves, ainsi que des événements comme "Job Hunting Camp" et "The Interview 2023", spécialement dédiés aux étudiants en technologies de l’information.

À l’avenir, l’AVSQ continuera d’organiser des événements axés sur le développement des compétences et la cohésion communautaire des étudiants vietnamiens à l’étranger. L'association ambitionne de devenir un pilier fiable, accompagnant les étudiants tout au long de leur parcours académique et professionnel en Australie.

