Le Vietnam progresse sur la carte mondiale de la beauté

Le pays a grimpé de huit places pour atteindre la 33e position au classement mondial en termes de nombre de victoires dans divers concours, selon le site international de beauté All For The Crowns.

La liste est basée sur les réalisations statistiques enregistrées par les reines de beauté du monde entier lors de six concours - Miss Univers, Miss Monde, Miss International, Miss Terre, Miss Supranational et Miss Grand International.

Parmi les six concours, le Vietnam a remporté trois couronnes à Miss International 2024, Miss Grand International 2021 et Miss Terre 2018.

En tête de liste se trouve le Venezuela, dont les beautés ont remporté 25 couronnes jusqu’à présent. Les représentantes vénézuéliennes ont remporté un total de sept couronnes de Miss Univers, six couronnes de Miss Monde, neuf couronnes de Miss Internationale, deux couronnes de Miss Terre et une couronne de Miss Grand International.

Les États-Unis sont arrivés deuxièmes avec 17 victoires, dont neuf couronnes de Miss Univers, trois couronnes de Miss Monde, trois couronnes de Miss Internationale, une couronne de Miss Terre et une couronne de Miss Grand International.

Les Philippines ont pris la tête de la région de l’Asie du Sud-Est et se sont classées troisièmes au niveau mondial, après avoir remporté quatre couronnes de Miss Univers, une couronne de Miss Monde, six couronnes de Miss Internationale, une couronne de Miss Supranationale et quatre couronnes de Miss Terre.

Ailleurs, les autres représentantes de l’Asie du Sud-Est, la Thaïlande et l’Indonésie, se sont placées respectivement aux 18e et 32e positions.

VNA/CVN