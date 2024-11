Les floralies ont célébré le printemps à Hô Chi Minh-Ville

En 2025, la Fête printanière des fleurs de Hô Chi Minh-Ville, célébrant le Nouvel An lunaire (Têt du Serpent), débutera officiellement le 25 janvier (soit le 26 e jour du 12 e mois lunaire de l’année du Dragon) et se prolongera jusqu’au 2 février (5 e jour du Nouvel An lunaire), au parc Tao Dàn, dans le 1 er arrondissement.

>> Succès de la rue florale Nguyên Huê à Hô Chi Minh-Ville

>> Nouvel An lunaire : Hô Chi Minh-Ville organisera le Festival floral du printemps

>> Hô Chi Minh-Villle s'active avec des festivals de fleurs, des marchés du Têt

Photo : NLĐ/CVN

Cette fête, l’un des événements culturels emblématiques de la ville, incarne les traditions riches et colorées des habitants à l’approche du Nouvel An lunaire. Elle offre également une plateforme d’échanges pour les artisans et horticulteurs, tant locaux qu’internationaux, qui présentent des œuvres artistiques uniques, des plantes rares et des spécimens exceptionnels venus des quatre coins du pays.

La 45e édition mettra en avant plusieurs nouveautés en matière de design, d’innovation et d’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement. L’accent sera mis sur des miniatures thématiques où une multitude de fleurs rivaliseront de couleurs.

Les espaces d’exposition comprendront diverses catégories : fleur d'abricot, orchidées, frangipaniers, fleurs des régions tempérées, plantes ornementales, bonsaïs anciens, miniatures paysagères et rochers décoratifs. Ces zones rassembleront les créations raffinées des artisans à travers le pays, réalisées avec soin et habileté pour offrir aux visiteurs une expérience visuelle et culturelle exceptionnelle.

Une série d’événements culturels et artistiques

En plus des expositions florales, la Fête printanière des fleurs proposera une série d’événements culturels et artistiques, tels que des spectacles de danse du lion et du dragon, des performances de musique et de variétés, des numéros de cirque et de magie. Les visiteurs pourront également découvrir des stands de souvenirs et un espace culinaire mettant à l’honneur les saveurs locales.

Pour les enfants, des espaces de jeux traditionnels et des ateliers de peinture seront aménagés, offrant des moments de détente et de plaisir en famille.

Depuis 44 ans, la Fête printanière des fleurs de Hô Chi Minh-Ville ne cesse de croître tant en envergure qu'en qualité. Cet événement annuel, profondément ancré dans l’identité culturelle de la ville, est devenu un rendez-vous incontournable pour admirer les merveilles florales et les chefs-d’œuvre de l’horticulture vietnamienne. Il contribue à insuffler une atmosphère festive, joyeuse et prospère à l’arrivée du Nouvel An lunaire dans la métropole portant le nom de l’Oncle Hô.

CPV/VNA/CVN