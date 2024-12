L’ambiance animée du marché de Tà Mung à Lai Châu

Le marché de Tà Mung se trouve à une altitude de plus de 1.300 m, dans une région montagneuse au climat frais toute l’année du district de Than Uyên, province de Lai Châu (Nord).

Situé à environ 40 km du centre du district, ce marché se tenait initialement une fois par mois, le dernier samedi du mois. Cependant, depuis 2024, pour répondre aux besoins croissants des habitants, il a lieu désormais deux fois par mois, les samedis des 2e et 4e semaines.

En plus d’être un lieu d’échange de marchandises, notamment de produits agricoles, ou de dégustation de spécialités locales, c’est aussi un espace de retrouvailles et de rencontres entre amis, proches et connaissances. Les visiteurs viennent y apprécier l’ambiance animée, s’informer des dernières nouvelles, et échanger en dehors de leur village.

Conscient de son attrait pour les touristes, le marché de Tà Mung propose également un espace dédié à la présentation des identités culturelles des groupes ethniques locaux, tels que H’mông et Thai.

TEXTE ET PHOTOS : QUY TRUNG - LINH THAO/VNA/CVN