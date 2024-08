À la recherche d'opportunités pour attirer un grand nombre de visiteurs indiens à Khanh Hoà

Une conférence de promotion du tourisme Inde - Khanh Hoà 2024 a eu lieu mercredi 28 août dans la ville de Nha Trang, attirant de plus de 300 délégués. L'événement s'inscrivait dans le cadre du festival "Bonjour Vietnam" qui se déroule à Hô Chi Minh-Ville, Nha Trang (Khanh Hoà) et Da Lat (Lâm Dông) du 25 au 31 août pour célébrer le 52 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Inde.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la conférence, Lê Huu Hoàng, vice-président permanent du Comité populaire de Khanh Hoà, a déclaré que c'était une opportunité de présenter le tourisme des deux pays pour fixer les orientations de coopération future.

Khanh Hoa souhaite notamment collaborer avec des producteurs, réalisateurs et artistes indiens pour présenter sa culture et son tourisme dans des produits culturels et cinématographiques indiens, d'abord dans le film L'amour au Vietnam, fruit de la première coopération diplomatique entre le Vietnam et l'Inde, dont le tournage devrait commencer en septembre 2024, a-t-il ajouté.

Tushar Garg, consul général adjoint de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le festival était un événement culturel visant à renforcer les relations entre les deux pays. Il dispose d'une plate-forme dynamique qui contribue à mettre en valeur la riche culture de l'Inde, sa cuisine diversifiée et ses opportunités touristiques attrayantes. Cela démontre également l'engagement des deux parties à promouvoir la coopération touristique, notamment entre l'Inde et la province de Khanh Hoà.

Présent à la conférence, Trân Hoàng Linh, représentant de Vietjet Air, a annoncé que sa compagnie proposait sept vols directs entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers quatre villes indiennes. Vietjet Air ouvrira des vols directs depuis l'aéroport de Cam Ranh (Khanh Hoà) vers l'Inde pour répondre davantage aux besoins de voyage des touristes des deux côtés.

Plus de 8 millions de touristes en huit mois

Mercredi après-midi 28 août, une délégation indienne de Famtrip, composée de représentants de 30 agences de voyages, est allée explorer la zone de divertissement Vinpearl Harbour de Nha Trang et a assisté à des spectacles d'art traditionnel à la relique de la tour Ponagar et d’autres sites pittoresques de Nha Trang...

Selon le Service du tourisme de Khanh Hoà, au cours des huit mois de 2024, la province a attiré plus de 8 millions de touristes, soit une augmentation de plus de 61% sur un an, dont plus de 3,2 millions de touristes étrangers.

Mercredi 28 août, le complexe passager de Tràng An dans le district de Hoa Lu, province de Ninh Binh au Nord, a accueilli 800 personnes du groupe de 4.500 invités du milliardaire indien. Il est prévu que la délégation indienne divisée en sept groupes visitera Ninh Binh du 28 août au 5 septembre.

VNA/CVN