Thanh Hoa

À Pù Luông, le brocart ancestral tisse l'avenir du tourisme durable

Niché au cœur de la Réserve naturelle de Pù Luông, dans la province de Thanh Hoa, le hameau de Lan Ngoai perpétue depuis près de trois siècles l'art du tissage du brocart, transformant cet héritage ancestral en moteur du tourisme durable.

Apparu au XVIIIᵉ siècle avec l'installation des familles Hà et Lo, le métier de tisserand à Lan Ngoai a traversé 276 ans d'histoire. Reconnu "village de métier traditionnel" en 2021 par les autorités provinciales, il compte aujourd'hui 105 foyers encore engagés dans cette activité artisanale.

Un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération

La préservation du tissage du brocart repose sur une transmission familiale rigoureuse. Hà Thi Nhân, 80 ans, dont 65 passés devant le métier à tisser, raconte avoir appris cet art dès son plus jeune âge. Chez les Thaï, la maîtrise du tissage constitue un rite de passage : avant le mariage, chaque jeune fille doit confectionner elle-même couvertures, coussins et vêtements.

Le processus de fabrication est entièrement manuel et requiert une grande minutie. Les artisanes cultivent le coton, filent les fibres et utilisent des racines, des écorces ou des feuilles forestières pour produire des teintures naturelles. Les motifs - fleurs, feuilles, animaux - racontent l'histoire du village et traduisent le lien profond entre la communauté et la nature.

Le brocart, pilier du tourisme local

Ces dernières années, le tissage est devenu un atout majeur du développement touristique local. De nombreux visiteurs, notamment étrangers, viennent à Lan Ngoai pour découvrir et expérimenter les différentes étapes de fabrication, du filage au tissage. Les produits finis - écharpes, chapeaux ou coussins - rencontrent un vif succès en tant que souvenirs. Pour élargir leur marché, les jeunes artisanes utilisent désormais les réseaux sociaux afin de promouvoir leurs créations à l'international.

Les autorités locales soutiennent activement cette dynamique. En 2024, l'écharpe en brocart de Muong Khoong a obtenu la certification OCOP 3 étoiles (One Commune, One Product - À chaque commune son produit). Des formations régulières sont également organisées afin de renforcer les compétences des artisans.

Le Comité populaire de la commune de Pù Luông intensifie parallèlement sa coopération avec les agences de voyage, notamment celles basées à Hanoï, afin d'attirer des visiteurs internationaux vers le village artisanal de tissage de Lan Ngoai. Des efforts sont également déployés pour mobiliser des ressources en vue d'élargir les espaces communautaires, de formation, d'exposition et d'accueil des visiteurs. Cette articulation entre développement touristique et préservation culturelle constitue une orientation pertinente, permettant d'améliorer les revenus locaux tout en valorisant l'identité culturelle et en renforçant l'attractivité de Pù Luông sur la carte touristique du Vietnam.

