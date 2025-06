Binh Duong avance vers la construction d’un train léger sur rail

>> Binh Duong développe une nouvelle zone informatique centralisée de 16 hectares

>> Les géants technologiques affluent vers Binh Duong

Le Service de la construction a annoncé que le Comité populaire de la province de Binh Duong avait créé un groupe de travail dédié à l’étude du développement du système de TLR.

Photo: VNA/CVN

Ce groupe a collaboré avec les agences et les localités concernées, ainsi qu’avec Tokyu, pour mener des enquêtes, recueillir des données et évaluer la situation actuelle afin de soutenir la planification et de proposer un système de transport public moderne et durable.

Selon Tokyu, le projet de développement d’un réseau de TLR à Binh Duong a été approuvé par le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) au troisième trimestre de l’année dernière.

Ce projet de recherche, doté d’un financement de 100 millions de yens (près de 689.000 dollars), couvre des domaines clés tels qu’un nouveau réseau de LRT, des zones industrielles vertes, la planification des énergies renouvelables et un modèle de ville intelligente axé sur le développement des transports en commun (TOD).

Le Service de la construction a également sollicité l’approbation de principe du comité pour la signature d’un protocole d’accord avec Tokyu afin de formaliser la coopération pour la planification, la recherche et le développement du réseau de TLR.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette proposition, le partenariat se concentrera sur l’étude et la recommandation de tracés de TLR reliant le réseau de transport de la ville aux zones de développement urbain, aux parcs industriels et aux zones TOD. L’étude couvrira la ville de Thu Dâu Môt et ses environs et devrait être achevée avant le 15 août 2025.

Le Service de la construction a indiqué avoir soutenu les enquêtes de circulation et la collecte de données nécessaires à cette initiative.

Les données de base ont été analysées par des experts de Tokyo et de Nippon Koei. Une fois le rapport finalisé et approuvé par le Comité populaire provincial, les itinéraires de TLR proposés seront intégrés au plan directeur de Binh Duong et serviront de base à l’appel à investissements futurs.

La coopération avec Tokyo, une entreprise possédant une vaste expérience dans le développement de systèmes de transports publics au Japon, devrait contribuer à la réalisation de l’objectif de Binh Duong : construire des infrastructures de transport modernes et respectueuses de l’environnement, afin de bâtir une ville intelligente et durable.

VNA/CVN