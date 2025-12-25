Phu Tho valorise son patrimoine pour le développement touristique durable

La province de Phu Tho (Nord) met en valeur son patrimoine culturel et naturel afin de développer des produits et services touristiques distinctifs, capables de séduire une clientèle de plus en plus attentive aux enjeux environnementaux.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Phu Tho, la province devrait accueillir cette année 14,5 millions de visiteurs, dont 676.000 visiteurs internationaux. Le chiffre d’affaires total des services touristiques devrait atteindre 14.800 milliards de dôngs.

La province a clairement défini une stratégie de développement du tourisme articulée autour de l’écologie, de la culture et de la communauté.

Elle privilégie une exploitation rationnelle de ses ressources, notamment les paysages du lac de Hoa Binh, le Parc national de Xuân Son, les stations de villégiature de Tam Dao et Dai Lai, les collines de thé de Long Côc, les sources thermales de Thanh Thuy et Kim Bôi, ainsi que les villages artisanaux traditionnels et les ensembles de sites historiques.

Pour développer un tourisme vert, Phu Tho ne s’appuie pas uniquement sur ses paysages naturels, mais encourage également la participation active des communautés locales.

Les modèles de homestay développés dans les communes de Xuân Dai, Long Côc ou Thanh Thuy contribuent non seulement à l’amélioration des revenus locaux, mais proposent également aux visiteurs des expériences immersives ancrées dans la vie communautaire.

Selon Nguyên Duc Hoa, directeur du Centre de promotion du tourisme de la province de Phu Tho, le changement de mentalité en matière de développement est un facteur déterminant afin que les entreprises, les habitants et les touristes œuvrent ensemble à la préservation de l’environnement et à la sauvegarde des valeurs culturelles traditionnelles.

"Nous concevons des circuits de tourisme vert associés aux produits OCOP (À chaque commune son produit), aux spécialités locales de Phu Tho, afin d’offrir aux visiteurs des expériences authentiques et de diffuser l’identité locale de Phu Tho", a-t-il précisé.

Les experts estiment que la transition vers un tourisme vert n’est pas seulement une tendance, mais une condition indispensable à un développement durable.

Les visiteurs se montrent de plus en plus attentifs à la réduction des déchets plastiques et des impacts négatifs sur l’environnement naturel ainsi que sur les communautés locales.

Cette évolution constituera un moteur important pour attirer davantage de touristes nationaux et internationaux à Phu Tho.

Conformément à ses orientations de développement, la province continue d’investir dans des infrastructures vertes, notamment des axes de transport reliant les zones écologiques, et dans des systèmes de traitement des déchets touristiques.

Elle encourage l’utilisation d’énergies renouvelables dans les établissements d’hébergement et renforce la coopération avec la province de Lào Cai afin d’élargir le réseau de produits écologiques.

Face à l’augmentation continue du nombre de visiteurs, Phu Tho affirme que le développement du tourisme doit impérativement aller de pair avec la préservation du patrimoine et la protection de l’environnement.

La province consacre d’importantes ressources à la restauration et à la préservation des vestiges historiques et culturels.

Le complexe des temples des rois Hùng, à lui seul, a fait l’objet de nombreux projets de conservation entre 2021 et 2025, pour un budget total de plusieurs centaines de milliards de dongs, provenant du budget de l’État et de contributions privées.

Le parc national de Xuân Son privilégie un écotourisme ciblé, axé sur les circuits de découverte de la nature, l’exploration des grottes ainsi que le tourisme communautaire dans les villages des ethnies Dao et Muong.

Les modèles de homestay sont encouragés à utiliser des matériaux écologiques afin de limiter la bétonisation et de promouvoir des moyens de subsistance durables pour les populations locales.

Le réseau de transport reliant Hanoi-Viêt Tri-Thanh Thuy-Xuân Son devient de plus en plus fluide, permettant à Phu Tho de s’affirmer comme une destination de week-end privilégiée pour les habitants de la capitale.

La transformation numérique est également considérée comme un pilier de la stratégie de développement touristique de la province.

Des plateformes de promotion des destinations, des cartes touristiques numériques ainsi que des applications de réservation de services et de paiement sans numéraire sont progressivement déployées afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et l’efficacité de la gestion.

À l’horizon 2030, Phu Tho ambitionne de faire du tourisme un pilier économique majeur, accueillant plus de 20 millions de visiteurs par an, avec une hausse continue de la durée moyenne des séjours et du niveau de dépenses.

Un représentant du Service de la culture, des sports et du tourisme a souligné que la province vise un équilibre entre la préservation du patrimoine culturel, la protection de l’environnement et l’exploitation efficace des ressources.

"C’est la clé pour que Phu Tho ne soit pas seulement une destination de mémoire, mais aussi un lieu d’expériences écologiques, sûres et durables dans le contexte de la modernité", a-t-il déclaré.

