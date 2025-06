Le Qatar annonce une suspension provisoire du trafic aérien

La décision a été prise dans le cadre du suivi en continu de la situation et tient compte des évolutions de la situation de sécurité dans la région, selon ce communiqué. Les autorités compétentes surveillent de près et de manière continue les développements, en coordination avec leurs partenaires régionaux et internationaux, et elles tiendront la population informée via les canaux officiels, ajoute-t-il.

Xinhua/VNA/CVN