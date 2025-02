Le PM qatari discute de la coopération bilatérale avec le MAE syrien

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdulrahmane al-Thani, a rencontré dimanche 23 février à Doha le ministre syrien des Affaires étrangères par intérim, Assaad al-Chaibani pour discuter de la coopération bilatérale et des derniers développements en Syrie, selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et sur les événements actuels en Syrie, ainsi que sur d'autres sujets d'intérêt mutuel.

M. Al-Thani a réitéré le soutien indéfectible du Qatar à l'unité, à la souveraineté et à l'indépendance de la Syrie, ainsi qu'aux aspirations du peuple syrien à une vie digne et à l'établissement d'un État régi par des lois et des institutions.

Il a également réaffirmé le soutien du Qatar aux efforts de reconstruction, de développement et de stabilisation de la Syrie.

Xinhua/VNA/CVN