L'Indonésie conclut les négociations d'un accord de libre-échange avec l'UEE

L'Indonésie et l'Union économique eurasiatique (UEE) ont officiellement conclu les négociations sur un accord de libre-échange (ALE), en vue d'une signature plus tard cette année, a annoncé le ministère indonésien de coordination des Affaires économiques le 20 juin.

Le ministre de coordination des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, et le ministre du Commerce de l'UEE, Andrey Slepnev, ont conjointement déclaré la conclusion des négociations d'ALE en marge du 28 e Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF 2025), selon le communiqué. Cet accord marque un nouveau chapitre dans la coopération économique entre l'Indonésie et les États membres de l'UEE, parmi lesquels la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan.

VNA/CVN