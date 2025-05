Commande record de 96 milliards d'USD du Qatar à Boeing, un signal fort pour l'avionneur

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est un signal fort sur le plan commercial pour l'avionneur américain, qui se redresse progressivement après plusieurs années difficiles, même s'il peine à accélérer production et livraisons.

Le titre de Boeing a pris 0,62% sur la séance de mercredi 14 mai à la Bourse de New York. Il a atteint brièvement son plus haut niveau depuis 15 mois. Si Boeing et ses clients divulguent très rarement le prix des appareils achetés, il s'agit vraisemblablement de la plus grosse commande jamais enregistrée par Boeing en valeur.

La plus conséquente en nombre d'appareils avait été passée, en 2023, par la compagnie Air India (220 avions), mais elle portait, en grande majorité sur des monocouloirs 737 MAX, alors que le contrat avec Qatar Airways concerne uniquement des gros porteurs 787 Dreamliner et 777X.

"C'est la plus importante commande d'avion dans l'histoire de Boeing", a assuré Donald Trump, précisant qu'elle représentait "plus de 200 milliards de dollars pour 160 avions, c'est fantastique, c'est un record".

L'écart entre le chiffre communiqué par le chef de l'Etat américain et la Maison Blanche s'explique par la différence entre les commandes fermes (160 avions) et les options (50). Qatar Airways a indiqué s'être engagé définitivement sur 130 Dreamliner et 30 777-9, de la famille des 777X.

Le prix catalogue d'un 787 Dreamliner est d'environ 250 millions de dollars et celui d'un 777X aux alentours de 440 millions, ce qui induit un total inférieur aux chiffres communiqués dans tous les cas de figure, la ventilation des options n'ayant pas été précisée.

Sollicité par l'AFP, Boeing s'est refusé à commenter l'annonce dans l'immédiat. Contacté, Qatar Airways n'a pas donné suite.

Le 777X n'a pas encore reçu sa certification par l'Agence américaine de l'aviation civile (FAA). Il est en phase de tests et le groupe aéronautique table sur une première livraison en 2026.

"Cela représente beaucoup d'avions", a réagi Nicolas Owens, analyste de Morningstar, "mais si vous commandez un avion aujourd'hui, vous ne le recevrez pas avant au moins cinq ans." Le carnet de commandes de l'avionneur cumulait ainsi, au total, 6.282 appareils à fin avril.

AFP/VNA/CVN