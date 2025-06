Un haut responsable d'un groupe armé irakien tué dans une frappe israélienne

Haider al-Moussawi, chef de l'unité de sécurité des milices Kataeb Sayyid al-Chouhada, a été tué dans cette attaque, a annoncé la Résistance islamique en Irak dans un communiqué. Abou Ali al-Khalil, adjoint du leader du Hezbollah Hassan Nasrallah assassiné auparavant, et son fils ont également péri dans l'attaque, selon la même source. Ces décès sont le résultat d'une attaque israélienne contre une zone frontalière entre l'Irak et l'Iran, fait savoir le communiqué sans fournir plus de détails.

Xinhua/VNA/CVN