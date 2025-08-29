R. de Corée

Le procureur spécial inculpe l'épouse de l'ancien président Yoon pour corruption

>> Le président Yoon ne se présente pas pour le verdict concernant sa destitution

>> L'ex-président sud-coréen Yoon quitte son parti avant l'élection présidentielle anticipée



>> Un tribunal de Séoul émet un mandat d'arrêt contre l'ancien président Yoon Suk-yeol

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Mme Kim, qui a été placée en détention à Séoul depuis le 12 août, a été inculpée par le procureur indépendant Min Joong-ki, qui mène une enquête sur des allégations de corruption impliquant l'ancien couple présidentiel.

L'équipe du procureur spécial a déclaré dans un bref communiqué que Mme Kim avait été mise en examen pour violation de la loi sur les marchés financiers, de la loi sur le financement politique et d'une loi sur l'acceptation de pots-de-vin pour médiation.

Mme Kim est ainsi devenue la première épouse d'un ancien président sud-coréen à être jugée en détention.

Elle est soupçonnée d'avoir participé à une manipulation du cours des actions entre 2009 et 2012, d'avoir interféré dans la nomination des candidats aux élections législatives partielles de 2022 et aux élections générales de 2024, et d'avoir reçu des cadeaux de luxe de la part de l'Église de l'unification, communément appelée secte Moon, en échange de privilèges commerciaux.

Xinhua/VNA/CVN