Le secrétaire général de l'ONU regrette la décision des États-Unis de se retirer de nombreuses entités de l'ONU

Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, regrette l'annonce faite par la Maison Blanche concernant la décision des États-Unis de se retirer d'un certain nombre d'entités des Nations unies, a déclaré jeudi 8 janvier son porte-parole dans un communiqué.

>> Aux États-Unis, un policier de l'immigration tue une femme lors d'une opération

>> Trump ordonne le retrait des États-Unis d'un traité de référence sur le climat

>> Les États-Unis quittent 66 organisations internationales sur l'ordre de Trump

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le communiqué, "Comme nous l'avons constamment souligné, les contributions au budget ordinaire des Nations unies et au budget du maintien de la paix, telles qu'approuvées par l'Assemblée générale, constituent une obligation légale en vertu de la Charte des Nations unies pour tous les États membres, y compris les États-Unis".

Affirmant aussi que toutes les entités des Nations unies poursuivront la mise en œuvre de leurs mandats tels qu'ils leur ont été confiés par les États membres, le communiqué a souligné que les Nations unies "ont la responsabilité de répondre aux attentes de ceux qui dépendent de nous. Nous continuerons à remplir nos mandats avec détermination".

Aux termes d'un mémorandum présidentiel signé mercredi 7 janvier par le président américain Donald Trump, les États-Unis vont se retirer de 66 organisations internationales.

Le mémorandum s'applique à 31 entités de l'ONU et à 35 entités non liées à l'ONU, qui, selon la Maison Blanche, "ne servent plus les intérêts américains".

Xinhua/VNA/CVN