Tuyên Quang organisera son premier Festival des cerisiers en fleurs

Dans le cadre des efforts déployés pour développer une identité touristique unique pour les hauts plateaux du Nord du Vietnam, le Comité populaire de la commune de Lung Cu, dans la province de Tuyên Quang, organisera pour la première fois un Festival des cerisiers en fleurs à l’occasion des vacances du Nouvel An 2026.

L’événement, placé sous le thème "Lung Cu - Un carrefour de mille fleurs", se déroulera les 2 et 3 janvier 2026 sur le site de la maison d’hôtes communale, où les cerisiers sont en pleine floraison. Le festival offrira aux visiteurs une expérience immersive alliant culture locale et paysages saisissants des hauts plateaux rocheux.

Outre l’observation des fleurs, le festival proposera un espace artistique en plein air présentant des photographies de saison, ainsi que des ateliers de peinture en direct réalisés par des étudiants locaux sous les cerisiers.

Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir l’artisanat traditionnel, comme le filage du lin, le tissage et la fabrication de chaussures en tissu, auprès du peuple Giay, ainsi que la peinture à la cire d’abeille pratiquée par la communauté H’mông.

Au programme : jeux folkloriques, spectacles traditionnels et visites de villages. Les visiteurs pourront revêtir les costumes traditionnels des ethnies Lô Lô, H’mông, Tày et Giay pour immortaliser l’instant au milieu des cerisiers en fleurs.

La gastronomie locale sera également à l’honneur, avec des stands proposant des spécialités régionales et offrant un avant-goût authentique de Lung Cu en ce début d’hiver.

Selon Ma Doan Khanh, vice-président du Comité populaire de Lung Cu, ce festival vise non seulement à célébrer la beauté naturelle de la région, mais aussi à développer progressivement une marque touristique associée à ses cerisiers en fleurs.

"Grâce à ce festival, nous souhaitons préserver les valeurs culturelles traditionnelles tout en créant des opportunités de développement socio-économique, positionnant ainsi Lung Cu comme une destination émergente sur la carte touristique du Nord du Vietnam", a-t-il déclaré.

Actuellement, les cerisiers en fleurs des villages de Thèn Pa, San Trô et Ma Le ont commencé à fleurir, offrant de magnifiques teintes roses le long des routes. Grâce à une préparation minutieuse, le premier festival des cerisiers en fleurs devrait marquer un début prometteur pour le tourisme local en 2026.

