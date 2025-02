Le rôle du PCV dans la révolution vietnamienne vue de Russie

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) a joué un rôle décisif dans le succès de la révolution vietnamienne et a façonné le destin de la nation à différentes périodes, a déclaré un universitaire russe.

Dans une récente interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Russie à l’occasion du 95e anniversaire du PCV (3 février 1930 - 2025), le Professeur associé Dr. Petr Tsvetov de l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que juste après sa fondation, le Parti est devenu la force d’avant-garde du mouvement révolutionnaire de libération nationale.

Tsvetov a souligné sa fierté du fait que les premiers communistes du Vietnam, les fondateurs du Parti communiste du Vietnam, aient étudié à Moscou au début des années 1920.

Nguyên Ai Quôc (le futur Président Hô Chi Minh), le premier communiste vietnamien, et ses camarades, qui devinrent plus tard des dirigeants du PCV, dont Lê Hông Phong et Trân Phu, ont passé du temps à étudier à Moscou, a déclaré le chercheur.

L’une des principales leçons des activités du PCV est son application flexible de méthodes tactiques et stratégiques, prenant en compte les caractéristiques nationales et le niveau de développement des classes ouvrières et paysannes, dans sa quête de libération nationale, a-t-il souligné.

Selon le chercheur, sous la direction du Président Hô Chi Minh, le PCV s’est adapté aux circonstances changeantes en formant le Front Viêt Minh en 1941, unissant des personnes de toutes les classes, groupes ethniques et religions pour mener à bien la révolution. Cela a démontré la flexibilité du Parti et l’accent mis sur les intérêts nationaux dans sa direction, l’une des caractéristiques les plus déterminantes du PCV.

Évaluant le leadership du PCV dans le processus de Dôi moi (renouveau) du pays, ses efforts dans la lutte contre la corruption et la rationalisation du système politique, il a noté que la politique de promotion de l’économie de marché pour le développement national et l’amélioration du bien-être matériel et culturel de la population introduite au 6e Congrès national du PCV en 1986 était une approche transformatrice et un objectif que le PCV a toujours poursuivi dans toutes ses politiques.

Rattraper le retard

Le PCV n’a pas hésité à ouvrir la porte au capital privé, ce qui a transformé la vie de la population et fait progresser le développement du pays, a déclaré Tsvetov, ajoutant que le Vietnam a non seulement enregistré une forte croissance économique, mais a également accumulé une force économique remarquable.

L’universitaire a déclaré que la récente déclaration du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, selon laquelle le Vietnam est au seuil d’une nouvelle ère - l’ère d’ascension nationale - est pleinement fondée, reflétant l’effort collectif de toute la nation pour s’efforcer d’atteindre de nouveaux sommets dans la production, la science et la technologie.

Le Vietnam a rattrapé son retard, en se concentrant sur la quatrième révolution industrielle et en mettant en œuvre des politiques liées à la numérisation de l’ensemble de l’économie et de la vie sociale.

Tsvetov a souligné les efforts déployés par le Parti pour accélérer les réformes administratives, notamment la rationalisation de l’appareil d’État et la lutte contre la corruption, notant que ces orientations sont cruciales, démontrant la détermination du Parti.

Le PCV a fait ses preuves en tant que dirigeant expérimenté et, plus important encore, au cours des 95 années de direction du pays et du mouvement national, il n’a commis aucune erreur majeure, contribuant à renforcer sa crédibilité, a-t-il déclaré.

Selon le chercheur, le PCV s’efforce constamment, recherche et change toujours de méthodes et de stratégies. Il s’est activement adapté aux changements nationaux et internationaux, saisissant les opportunités favorables au développement national.

La force du PCV repose sur son approche créative de la résolution des problèmes, et en réalité, il a toujours apporté la victoire à la nation, a-t-il conclu.

