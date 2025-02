Le Vietnam a écrit des pages glorieuses sous la direction du Parti

Il y a 95 ans jour pour jour, le 3 février 1930, le dirigeant Nguyên Ai Quôc a présidé une conférence qui a unifié les trois organisations communistes au Vietnam pour former le Parti communiste du Vietnam. Cet événement historique a mis fin à la crise d’orientation et de leadership qui affectait le mouvement patriotique vietnamien au début du XXᵉ siècle. Il a également marqué le point de départ des succès de la révolution vietnamienne et du développement de la nation dans les périodes suivantes.

>> La fondation du Parti communiste du Vietnam : analyse d'un tournant historique majeur

>> 95 ans du PCV : promouvoir la force de la grande union à l’ère d’ascension nationale

Photo : VNA/CVN

Depuis 95 ans, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, fondé et dirigé par le Président Hô Chi Minh, le Vietnam a connu des périodes glorieuses, marquées par des tournants historiques majeurs dans le développement du pays, largement reconnus à l’échelle internationale.

En 1945, le Parti a conduit le peuple à renverser le système colonial et féodal, fondant ainsi la République démocratique du Vietnam. En 1954, le Parti, l’armée et le peuple vietnamiens ont triomphé dans la résistance contre les colonisateurs, rétablissant la paix dans le Nord. Vingt-et-un ans ans plus tard, en 1975, le Parti communiste du Vietnam a accompli sa mission historique, en réunifiant le pays et en lançant l’édification du socialisme dans le Nord. En 1985, après avoir surmonté les conséquences des guerres, le Parti et le peuple ont engagé le pays dans la transition vers le socialisme.

Autrefois isolé et encerclé, le Vietnam a aujourd’hui établi des relations diplomatiques avec 194 pays à travers le monde. Il a aussi noué des partenariats stratégiques et des partenariats stratégiques intégraux avec 31 partenaires clés, parmi lesquels tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et les pays du G7, leaders des économies industrielles mondiales.

Le Vietnam figure aujourd’hui parmi les 40 plus grandes économies mondiales et se classe dans le top 20 des pays les plus attractifs pour les investissements étrangers ainsi que pour le commerce international. Le niveau de vie de la population s’est nettement amélioré, avec un taux de pauvreté multidimensionnelle réduit à moins de 3%, ce qui a permis au pays d’atteindre en avance les Objectifs du Millénaire pour le développement.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam figure parmi les rares pays au monde à avoir enregistré des résultats impressionnants en économie et en diplomatie, particulièrement dans le contexte mondial en pleine mutation d’aujourd’hui, comme l’a fait remarquer Vu Minh Giang, président du conseil des sciences et de formation de l’Université nationale de Hanoï.

“Dès 1946, dans une lettre adressée aux enseignants et élèves des écoles du pays, le président Hô Chi Minh évoquait un avenir où le Vietnam se tiendrait aux côtés des grandes puissances du monde. Cela n’était qu’un rêve, mais un objectif clair que le peuple vietnamien devait s’efforcer d’atteindre”, explique-t-il.

Une nouvelle ère d’ascension

Fort des périodes glorieuses du passé, à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre 2024, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a solennellement déclaré l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère d’ascension. Cette déclaration souligne la détermination du Vietnam à concrétiser les objectifs de développement, marquant un tournant historique et ouvrant une nouvelle ère de prospérité pour la nation. Lors du 10e plénum tenu en septembre 2024, le Comité central du Parti, 13ᵉ exercice, a également décidé que cette nouvelle ère débutera à partir du XIVᵉ Congrès national du Parti, prévu en 2026.

Photo : VNA/CVN

“La nouvelle ère d’essor du Vietnam se distingue par son développement et sa prospérité sous la conduite du Parti communiste. L’objectif est d’édifier un Vietnam socialiste prospère, avec un peuple riche, un pays puissant, et une société démocratique, équitable et civilisée, s’élevant aux côtés des grandes puissances mondiales. C’est le vœu du président Hô Chi Minh et l’objectif que nous devons atteindre”, a-t-il souligné.

Cette nouvelle ère d’ascension constitue une phase décisive, visant à réaliser l’objectif stratégique des 100 ans sous la direction du Parti, en vue du centenaire de la fondation du pays.

Le pays entre dans le printemps, et le Parti communiste du Vietnam célèbre ses 95 ans. Depuis près d’un siècle, sous la direction du Parti, le peuple vietnamien a écrit des pages glorieuses de l’histoire nationale, avec des réalisations reconnues à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, le Parti communiste du Vietnam poursuit sa mission historique de guider la nation vers la prospérité et la civilisation. Pour y parvenir, cette mission requiert l’unité et la solidarité de tout le peuple.

VOV/VNA/CVN