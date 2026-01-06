Le Têt des villages : un espace festif printanier à Hanoï

Du 5 au 31 janvier 2026, le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam accueillera une série d'activités placées sous le thème "Tết bản làng" (Têt des villages).

Photo : HNM/CVN

L'événement offrira une reconstitution vivante de l'ambiance du Nouvel An lunaire, mettant en lumière les rituels, fêtes et coutumes traditionnelles de nombreuses communautés ethniques.

Ce programme rassemble plus de 100 membres de 16 ethnies issus de 11 localités afin de valoriser l'identité culturelle et de renforcer la solidarité entre les communautés au sein de la "Maison commune" des ethnies du Vietnam.

Les 24 et 25 janvier, l'ethnie Thai de Thanh Hoa présentera ses spécificités à travers le programme "Tết về bản", riche en échanges artistiques et chants populaires. Parmi les moments forts figurent la reconstitution du festival spirituel "Chá Mùn" des Thai noirs et l'initiation à la confection du bánh chưng đen (gâteau de riz gluant noir), symbole de vœux de prospérité. Dès le 19 janvier, les habitations traditionnelles se pareront de décorations festives à l'occasion du Nouvel An du Cheval, mêlant la solennité des autels ancestraux à l'animation des jeux populaires.

Dans la soirée du 24 janvier, le "Repas de retrouvailles" unira les participants autour d'un feu de camp et de danses xòe, célébrant la fraternité. En outre, les week-ends seront rythmés par des chants des Hauts plateaux, des rites du foyer des Muong et diverses activités immersives : danse des bambous, représentation des gongs, dégustations culinaires et fabrication des instruments musicaux traditionnels, etc.

Ce programme ne contribue pas seulement à la préservation du patrimoine, mais diversifie également l'offre touristique pour répondre aux attentes des visiteurs à l'approche du printemps.

VNA/CVN