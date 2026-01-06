Le Vietnam dévoile sa nouvelle stratégie pour les industries culturelles à l’horizon 2030

Le Vietnam a publié une nouvelle stratégie pour le développement des industries culturelles jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Photo : VNA/CVN

Cette stratégie témoigne de la volonté du gouvernement de faire de ce secteur un pilier de la croissance économique et un outil pour renforcer le rayonnement et l’influence du pays à l’échelle mondiale.

Construire un écosystème d’industries culturelles

Ce cadre actualisé, qui succède à la stratégie de 2016, marque un tournant décisif en termes d’échelle et d’orientation. Le plan précédent fixait des objectifs généraux tels que la création d’emplois, tandis que la version la plus récente introduit des indicateurs quantitatifs précis : les industries culturelles devraient employer 6% de la population active nationale d’ici 2030, puis 8% d’ici 2045.

Ce plan restreint le nombre de secteurs culturels définis de 12 à 10, en mettant l’accent sur six domaines prioritaires : le cinéma, les arts du spectacle, les logiciels et les jeux vidéo, la publicité, l’artisanat et le tourisme culturel.

Les objectifs sont ambitieux. D’ici 2045, le secteur devrait représenter 9% du PIB. La valeur des exportations devrait augmenter de 7% par an jusqu’en 2030, puis de 9% par la suite, tandis que le nombre d’entreprises culturelles devrait croître de 10% par an en moyenne.

À l’occasion du centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui République socialiste du Vietnam) en 2045, le pays ambitionne de devenir un pôle d’excellence régional des industries culturelles, rayonnant à l’international et véritable moteur de la croissance économique grâce à la créativité.

Le plan accorde également la priorité à la numérisation, avec pour objectif que les produits culturels numériques représentent plus de 80% de la production totale.

Ouvrir une nouvelle voie

L’exportation de biens culturels constitue un objectif central de la stratégie, illustrant la transition du Vietnam vers un développement économique à plus forte valeur ajoutée et un rayonnement accru de son influence culturelle.

Le Pr. associé-Dr. Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, a souligné qu’aux stades avancés de développement, les industries culturelles émergent souvent comme de nouveaux moteurs de croissance et une source d’influence culturelle nationale.

Le Vietnam, a-t-il affirmé, dispose aujourd’hui d’atouts majeurs : la quatrième économie d’Asie du Sud-Est, une classe moyenne en pleine expansion, une infrastructure numérique de pointe, un environnement créatif plus ouvert et un patrimoine culturel unique jouissant d’un large rayonnement international. Le développement des exportations culturelles s’inscrit donc pleinement dans la dynamique de croissance du pays.

Photo : VNA/CVN

Les experts ont souligné l’importance de la perception internationale : un accueil positif des produits culturels vietnamiens à l’étranger peut favoriser la bienveillance, stimuler le tourisme et renforcer la confiance dans les autres exportations vietnamiennes. Les économies avancées utilisent depuis longtemps la culture comme vecteur d’approfondissement des liens diplomatiques et économiques.

Lors de forums internationaux et de débats politiques, des experts étrangers ont exhorté le Vietnam à analyser les préférences des consommateurs à l’étranger et à concevoir dès le départ des contenus adaptés au marché, plutôt que de se concentrer principalement sur le public national.

Les premières priorités à l’exportation devraient inclure des formats accessibles tels que la littérature jeunesse, l’animation, les programmes télévisés et la musique. Cela implique de former une nouvelle génération de professionnels créatifs compétitifs à l’échelle mondiale.

Il est essentiel, pour assurer la pérennité des exportations culturelles, de renforcer la confiance des investisseurs dans l’écosystème créatif vietnamien, grâce à une réglementation adaptée et à des infrastructures de soutien adéquates.

Le secteur doit fonctionner comme une véritable industrie axée sur le marché, ce qui requiert des politiques plus favorables à la protection de la propriété intellectuelle, des incitations fiscales, des marchés publics et des appels d’offres dans les secteurs créatifs, des fonds de capital-risque dédiés et des partenariats public-privé solides.

Le rôle de l'État doit être clairement défini : non seulement il doit fournir un financement initial et des investissements de base, mais aussi il doit être une source d’encouragement et de soutien pour les artistes et les producteurs souhaitant se développer à l’international.

Pour être compétitif, le Vietnam a besoin de produits culturels bénéficiant d’une forte image de marque nationale, intégrés à une stratégie de promotion nationale plus large, à la diplomatie culturelle et aux partenariats internationaux.

VNA/CVN