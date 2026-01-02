Préserver l’âme culturelle des minorités ethniques les moins nombreuses

Au sein de la diversité culturelle du Vietnam, qui compte 54 groupes ethniques, certaines communautés de très petite taille - parfois composées de moins de 10.000 personnes, voire de quelques centaines - jouent un rôle essentiel dans la richesse culturelle et humaine des régions montagneuses du pays.

>> Bac Ninh met à l’honneur la vie et les croyances de ses minorités ethniques

>> Une peinture de lotus représentant les 54 ethnies du Vietnam en forme de record

>> Promouvoir l’espace de la culture des gongs du Tây Nguyên

Photo : VNA/CVN

Ces minorités incarnent la richesse et la diversité du patrimoine national, tout en étant les gardiennes de traditions ancestrales, allant des langues et costumes aux rites, festivals et modes de vie en harmonie avec la nature.

Richesse culturelle au cœur des montagnes

Les ethnies minoritaires de très faible effectif sont dispersées dans de nombreuses provinces et villes, principalement dans des zones aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles. Malgré une population réduite, chaque ethnie conserve une identité culturelle spécifique, exprimée par la langue, l’habillement, les traditions, les savoirs populaires et l’artisanat traditionnel.

L’ethnie Ơ Đu, dont la population dépasse à peine les 400 personnes dans la province de Nghê An, vit le long de la rivière Nâm Non. Si sa langue est aujourd’hui presque éteinte, plusieurs rites emblématiques, tels que les cérémonies de mariage ou l’accueil du premier tonnerre de l’année, demeurent bien vivants.

Les Brâu, environ 500 individus, perpétuent leurs traditions à travers les contes, les jeux populaires et la fabrication d’instruments de musique, dont le gong sacré "tha", symbole de l’union conjugale.

Quant aux Rơ Măm, établis dans un unique village à la frontière vietnamo-cambodgienne, ils conservent des rituels agricoles majeurs, notamment la cérémonie d’ouverture du grenier à riz, reflet du lien profond entre l’homme et la nature.

Dans le bassin supérieur de la rivière Dà, les Si La, moins de 1 000 personnes, poursuivent également leurs efforts pour préserver croyances, arts et pratiques traditionnelles.

La sauvegarde de ces "perles culturelles" ne constitue pas seulement un enjeu identitaire, mais aussi une responsabilité collective pour préserver la diversité culturelle du Vietnam face aux défis de la modernité.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, la culture des minorités ethniques les moins nombreuses au Vietnam est confrontée à un risque croissant d’érosion. La préservation culturelle ne se limite pas à la sauvegarde des langues, des fêtes ou des costumes traditionnels, mais constitue un combat contre des menaces invisibles qui fragilisent l’identité même de ces communautés. Les costumes traditionnels, autrefois source de fierté, tendent à disparaître du quotidien et ne subsistent souvent que lors des fêtes ou du Têt.

Cette situation impose une urgence : préserver, restaurer et transmettre ces patrimoines afin de protéger non seulement des valeurs culturelles menacées, mais aussi la diversité et la richesse de l’ensemble du paysage culturel vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Des politiques à l’action

Le Parti et l’État vietnamiens considèrent la culture des minorités ethniques comme un patrimoine précieux, contribuant à la richesse, à la diversité et à l’unité de la culture vietnamienne moderne, imprégnée d’identité nationale. La préservation de l’identité culturelle des communautés ethniques, en particulier celles des minorités très peu nombreuses, est ainsi définie comme une mission politique d’importance majeure.

Ces dernières années, dans le cadre du Programme cible national pour le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et de zones montagneuses pour la période 2021-2030 (phase 2021-2025), les conditions de vie des groupes ethniques très peu nombreux et des minorités encore en difficulté se sont sensiblement améliorées.

Les projets n°6, consacré à la préservation et à la valorisation des cultures traditionnelles associées au développement du tourisme, et n°9, axé sur le soutien aux minorités très peu nombreuses et aux groupes particulièrement défavorisés, ont permis aux communautés bénéficiaires d’accéder à de meilleurs services sociaux, de développer leurs activités économiques et de restaurer de nombreux rites, fêtes et pratiques culturelles traditionnelles.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a adopté des décisions visant à restaurer, préserver et valoriser l’identité culturelle des ethnies à faible population telles que les Bô Y (dans les provinces de Hà Giang – aujourd’hui Tuyên Quang – et de Lào Cai) et les Cờ Lao (à Hà Giang, désormais Tuyên Quang), contribuant à améliorer l’accès à la culture dans les zones de minorités ethniques et montagneuses.

Ces actions permettent non seulement d’optimiser l’utilisation des ressources publiques, sociales et communautaires consacrées à la préservation culturelle, mais aussi d’améliorer le niveau d'implication des populations concernées et de stimuler le développement touristique local.

Chaque année, le ministère organise également des activités à l’occasion de la Journée de la culture des ethnies vietnamiennes, ainsi que des enquêtes et des formations dédiées à la transmission des patrimoines culturels immatériels et des métiers artisanaux traditionnels, assurées par des artisans eux-mêmes au profit des jeunes générations.

Selon la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, les traditions des minorités ethniques très peu nombreuses constituent un patrimoine inestimable, non seulement pour une région ou une communauté donnée, mais pour l’ensemble de la nation. La préservation de ces valeurs culturelles traditionnelles, portée conjointement par le Parti, l’État, l’ensemble du système politique et les communautés concernées, revêt une signification politique, économique et sociale essentielle pour le développement durable du pays.

VNA/CVN