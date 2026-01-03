Un nouvel espace culturel nocturne pour les habitants de Hô Chi Minh-Ville

La 2 e édition de la Fête du livre et de la culture nocturne s’est ouverte dans la soirée du 2 janvier dans la rue du livre Nguyên Van Binh. L’événement est organisé par le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l’Association des éditeurs du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Faisant suite à un programme pilote lancé fin novembre 2025, cette manifestation vise à pérenniser le modèle des activités dédiées à la culture de la lecture et à créer progressivement un espace culturel nocturne destiné aux habitants locaux comme aux touristes.

Pendant trois jours, du 2 au 4 janvier, la fête propose une programmation riche et diversifiée : ateliers créatifs (Design Your Vision Board, ArchiTea), échanges culturels et artistiques autour du Don ca tài tu (chants des amateurs du Sud) et de la gastronomie, ainsi que des concerts acoustiques. En parallèle, des stands de café, de thé, de friandises traditionnelles, de calligraphie et de jeux populaires offrent aux visiteurs une immersion multisensorielle dans la culture vietnamienne.

Selon Lê Hoàng, directeur de la Rue du livre, cette initiative permet d’étendre les horaires d’ouverture du site jusqu’à 22h00, contre 18h00 habituellement. Cette extension garantit une animation culturelle continue et répond aux besoins de divertissement et de détente des habitants, notamment durant le week-end.

VNA/CVN