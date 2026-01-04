Le costume des Dao quân chet, héritage vivant à valoriser

Nichés au cœur de chaînes de montagnes escarpées, où une douce brise caresse les collines boiséeset où des ruisseaux serpentent entre les crevasses rocheuses, les Dao quân chet résidant dans la province de Phu Tho (Nord) continuent depréserver un riche patrimoine culturel.

>> La beauté culturelle dans les costumes des femmes Hà Nhì

>> Les costumes traditionnels, un atout majeur pour le tourisme culturel

>> Lào Cai préserve la culture des Pa Di à travers leur costume traditionnel

Le costume traditionnel des Dao quân chet est bien plus qu’un simple tissu. Chaque vêtement constitue une véritable carte spirituelle, tissant étroitement histoire, croyances et esthétique intemporelle.

Ce petit sous-groupe de la communauté ethnique Dao a une longue histoire d’installation dans les montagnes du Nord. Aujourd’hui, nombre d’entre eux vivent dans la commune de Yên Lang, province de Phu Tho.

Le nom “quân chet” provient du pantalon caractéristique porté traditionnellement par les femmes. Ajusté à partir des genoux, ce pantalon dessine une silhouette élégante et soignée. La tenue impressionne par ses teintes indigo profond et ses broderies raffinées. Pour les femmes, l’ensemble traditionnel se compose d’un long chemisier indigo à col rond, fermé sur le côté droit par des boutons en tissu.

Des motifs brodés à la main ornent le col, la poitrine et les manches, révélant une grande variété de dessins. Les formes triangulaires symbolisent les sommets montagneux, les lignes ondulées représentent les cours d’eau, tandis que les motifs floraux stylisés expriment un désir de prospérité et de développement.

Pratiques pour se déplacer dans les montagnes boisées, ils constituent également un marqueur distinctif de la culture communautaire. Le foulard traditionnel, enroulé plusieurs fois autour de la tête et retombant parfois légèrement dans le dos, ajoute une touche d’élégance discrète.

La ceinture est un autre élément essentiel de la tenue. Les femmes âgées portent généralement une ceinture en tissu bleu foncé, tandis que les jeunes filles optent pour des ceintures en soie rouge ou rose. Le nombre de ceintures revêt une signification culturelle : les jeunes filles célibataires en portent le plus souvent deux ou trois, tandis que les femmes mariées n’en portent qu’une.

Les bijoux en argent, portés au cou, aux poignets et aux oreilles, ne sont pas de simples ornements. Ils sont également investis d’une valeur protectrice: on leur attribue le pouvoir de repousser les mauvais esprits et de protéger le corps.

La broderie à la main du peuple Dao est une expression emblématique de son âme artistique. De minuscules points précis se transmettent de mère en fille, de grand-mère en petite-fille, incarnant des générations de tradition. Sans croquis ni mesures, ces motifs complexes se perpétuent uniquement grâce à la mémoire et au savoir-faire ancestral.

La confection d’une tenue complète peut prendre des semaines, voire des mois, témoignant non seulement d’une grande habileté artisanale, mais aussi d’un profond attachement à l’héritage culturel.

Les Dao de Phu Tho croient que tant que les femmes continuent de broder, leur identité culturelle demeure vivante. Cette conviction pousse les mères à enseigner à leurs filles l’art de choisir les fils, de maîtriser les points de broderie et de préserver les couleurs traditionnelles - une responsabilité silencieuse mais essentielle qui garantit la transmission du patrimoine culturel de l’ethnie Dao de génération en génération.

Transmettre les techniques ancestrales

Si leur tenue quotidienne est simple et fonctionnelle, composée de blouses indigo unies à la broderie minimale et de pantalons ajustés, les vêtements de fête offrent un tout autre spectacle.

Lors de célébrations telles que le rituel du câp sac (cérémonie de passage à l’âge adulte), les mariages ou les fêtes villageoises, le rouge éclatant est à l’honneur. Les femmes portent alors des vestes richement brodées, ornées de détails complexes et ceinturées à la taille par de somptueuses parures rouges. Elles choisissent également des bijoux en argent. Les hommes, quant à eux, arborent des chemises indigo rehaussées de bandes rouges, symboles du feu, de vitalité et de protection.

Lors des rituels importants, la coiffe masculine marque le passage de l’enfance à l’âge adulte. Chaque point et chaque couleur sont choisis avec soin : le rouge représente le feu et la renaissance, le blanc symbolise les nouveaux départs et le noir évoque la terre, fondement de toute existence.

Dans la communauté Dao de Yên Lang, les vêtements traditionnels demeurent un élément essentiel de la vie quotidienne. Certaines familles ont mis en place des ateliers de broderie au sein des centres culturels villageois, où des femmes expérimentées transmettent des techniques ancestrales. Ces cours portent sur la composition des motifs, la préservation des teintes rouges éclatantes et les méthodes de travail du tissu indigo.

La culture singulière des Dao quân chet, comme celle des autres communautés ethniques de la province de Phu Tho, a favorisé ces dernières années le développement d’un tourisme communautaire durable, contribuant à améliorer sensiblement les conditions de vie locales. La province a ainsi fait de la préservation de la culture, associée au développement touristique un axe clé de sa stratégie de développement.

Texte : Thuy Hà/CVN

Photos : Viêt Cuong/VNA/CVN